Ligue 1 : Gaëtan Laborde prolonge l'aventure avec Montpellier

Montpellier - France

Convoité, et même approché, par plusieurs écuries, cet été, Gaëtan Laborde a finalement signé une prolongation de contrat, ce lundi. L'homme aux seize buts en Ligue 1, la saison passée, est arrivé il y a un an. Il était initialement lié au club pailladin jusqu'en juin 2022. La durée du nouveau bail n'a pas été communiqué par le club.

Réactions

Laurent Nicollin : « Je suis très content que Gaëtan soit impliqué dans le projet du club et prolonge son contrat avec nous. J’espère qu’il va faire une belle saison, et d’autres belles saisons au MHSC, à l’image de celle qu’il a effectuée lors du dernier exercice. »

Gaëtan Laborde : « Je suis très fier et très heureux d’avoir prolongé. C’était vraiment ma priorité de rester ici cet été. Je suis très content de la confiance que les dirigeants me portent et je vais tout faire sur le terrain pour la leur rendre au maximum. »