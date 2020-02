Ligue 1 : "Gagner à Lyon, ça n'est pas ce qui va faire qu'on va ressembler à Superman"

Strasbourg, France

Le Racing Club de Strasbourg veut manger du Lyon et poursuivre son incroyable remontée au classement. Dernier au soir de la dixième journée en octobre, il pointe à la sixième place de Ligue 1 avant le début de cette 24ème journée et compte trois points d'avance (36) sur l'Olympique Lyonnais (33), neuvième seulement. Les Lyonnais n'ont quasiment plus le droit à l'erreur, s'ils veulent continuer à croire au podium. Ils vivent une saison paradoxale, ils sont fringants dans les différentes coupes et toujours qualifiés en Ligue des Champions (ils affrontent la Juventus en huitièmes de finale), mais en grosse difficulté en Ligue 1, au regard de leur budget, le deuxième de l'élite (310 millions d'euros).

La pression est sur Lyon

"C'est toujours de difficile de jouer à Lyon, d'autant plus qu'ils veulent remonter au classement, ils sont taillés pour la Ligue des Champions, analyse l'un des hommes en forme du Racing, Adrien Thomasson, co-meilleur buteur du club en Ligue 1. Mais on a tout à gagner là-bas, la pression sera sur Lyon. On peut les embêter pendant le match, à nous d'être bien concentrés, de jouer les coups à fond, car on aura peut-être moins d'occasions que d'habitude. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire".

L'entraîneur Thierry Laurey aborde cette rencontre avec un mélange de respect pour l'adversaire lyonnais et de confiance en son équipe : "Je ne vois pas pourquoi on aurait la pression et je ne vois pas pourquoi on aurait des complexes. Il faut avoir confiance en nous, mais on sait aussi que quand tu mets les pieds au Groupama Stadium, tu mets les pieds chez un gros du championnat. _Et quand tu mets les pieds chez un gros du championnat, il faut déjà bien essuyer les pieds avant de rentrer et marcher tranquillement sans faire de bruit, sinon ça peut les réveiller_".

Cinquième en cas de victoire

Thierry Laurey sera privé de trois joueurs suspendus pour ce match (Sissoko, Carole et N'Dour), Caci étant toujours blessé. Le Racing pourrait en cas de succès repousser Lyon à 6 points au classement et pointer à une incroyable cinquième place aux deux tiers du championnat, mais Thierry Laurey veut prévenir tout excès d'euphorie : "Quand je gagne à Toulouse, je suis très content. Quand je gagne à Bordeaux, je suis super content. Donc gagner à Lyon, ça sera la même chose, ça me fera plaisir, mais après ça n'est pas ce qui va faire qu'on va ressembler à Superman d'un seul coup. De toute façon, il faut être honnête, si on gagne à Lyon, ça sera à cause de Lyon, pas à cause de Strasbourg. Nous, on continuera notre bonhomme de chemin, on ne parlera pas de nous, on parlera de Lyon. Mais je vais vous dire la vérité, je préfère. Pour les gens qui rêveraient de voir le Racing Club de Strasbourg en Champion's League, pourquoi pas, car je l'ai entendu, lu, on me l'a dit. _Faites attention quand même_, parce qu'il y a des équipes beaucoup plus armées que nous et qui ont plus d'expérience que nous".

41 ans sans victoire en championnat à Lyon

Cela fait plus de quarante ans que le Racing n'a plus gagné à Lyon en Ligue 1. La dernière fois, c'était un succès 3 à 0 le premier juin 1979. Un doublé de Wagner et un but d'Ehrlacher avaient offert au club strasbourgeois le seul titre de champion de France de son histoire.