Ligue 1 : gagner ou abdiquer définitivement. En Avant de Guingamp joue sa peau à Rennes

Guingamp, France

En Avant de Guingamp est au bord du vide ! S'il ne gagne pas à Rennes, à 15 heures, en match décalé de la 36e journée de Ligue 1 de foot, Guingamp sera officiellement relégué en Ligue 2. Ce serait la fin de six saisons dans l'élite.

Une victoire ne laisserait qu'un tout petit espoir

Depuis sa finale de coupe de la Ligue, En Avant ne gagne plus. Depuis quasiment un mois et demi, les Guingampais remettent leur sort dans les mains de leurs adversaires. Et hier soir, ils ont assisté, impuissants, aux victoires de Caen et Dijon, leur deux principaux concurrents..

Caen, qui s'est imposé (3-2) face à Reims hier soir, a donc huit points d'avance sur En Avant. Faites les calculs, même une victoire ne laisserait qu'un très mince espoir de se sauver.

A Rennes, on attend juste de la dignité

Comment Guingamp gérera ce paramètre ? Jouer tout en sachant que son avenir est en jeu. Les victoires caennaises et dijonais ont-elles sapé un peu plus un moral qui, de toutes façons, n'a jamais atteint des sommets.

Au Roazhon Parl, on attend que Guingamp soit dans l'esprit, comme samedi dernier à Roudourou. Et advienne que pourra. Dans ce derby, il peut tout se passer. Absolument tout. Alors pourquoi pas la première victoire à l'extérieur en 2019 ? C'est maintenant ou jamais !

Beaucoup d'absents

Djilobodji en défense. Ngbakoto, Merghem et Bénézet au milieu sont absents. Ils sont blessés. Traoré, le latéral droit, n'est pas retenu. A noter la première dans le groupe de Louis Carnot, néo-pro et fils de Stéphane.

Le Stade Rennais, 13e, peut lui espérer reprendre la 10e place à Nantes en cas de victoire. Les Canaris ont vu leur série de victoire interrompue à Nice, hier, mais ils ramènent un point, 1-1 score final.

Suivez Stade Rennais - EA Guingamp dès 15 heures sur France Bleu Breizh Izel