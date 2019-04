Ligue 1 : Ganago et Diaby-Fadiga forfaits, quel avant-centre pour le Gym contre Caen ?

Par Maxime Bacquié, France Bleu Azur

La liste des blessés s'allonge à l'OGC Nice. Le milieu de terrain Danilo et les attaquants Lamine Diaby-Fadiga et Ignatius Ganago rejoignent Myziane Maolida et Wylan Cyprien à l'infirmerie. Casse-tête pour Patrick Vieira face à Caen ce samedi (20h).