Ligue 1 - Garande : "Gagner 7 matchs d'ici à la fin de saison"

Le Stade Malherbe de Caen a repris le chemin de l'entrainement dimanche 1er janvier. L'effectif au quasi-complet et le staff sur le pont dès le premier jour de l'année pour remplir un double objectif : le maintien tout d'abord, et un beau parcours en Coupe de France. Entretien avec Patrice Garande.

Emmitouflé dans sa parka, capuche sur la tête, cache-col de mise, cigare au bec et teint hâlé, Patrice Garande s'est confié sur ses objectifs pour la deuxième partie de saison du Stade Malherbe de Caen. L'entraineur caennais a passé les vacances de Noël au soleil, ce qui tranche avec la froideur de ce premier jour de l'année sous les arbres de la Prairie, aux abords de l'hippodrome. Pendant que ses joueurs trottent jusqu'à Louvigny, le technicien malherbiste évoque la trêve hivernale, ses voeux et objectifs pour cette deuxième partie de saison, en 2017.

"La santé, surtout"

Comment s'est passée la trêve et quels vœux peut-on souhaiter au Stade Malherbe à l'aune de 2017 ?

Je dis toujours aux joueurs : "à part la santé, je ne vous souhaite pas grand chose d'autre". Le reste, sur le plan sportif, ça dépend de nous, pas des voeux mais des objectifs que l'on veut se fixer. Pour cela, il faut être en bonne santé, que ce soit les joueurs, comme leur entourage. Je pense aussi aux joueurs qui ont été longtemps blessé, je leur souhaite de retrouver leur intégrité physique et qu'ils soient en pleine possessino de leurs moyens pour atteindre leurs objectifs. A la trêve, je laisse toujours aux joueurs le plus de jours possible, parce que sur le plan psychologique et mental, ils ont besoin de couper. Sur le plan physique, ils ont eu à suivre une petite préparation. Là, on se remet en route, le début de semaine sera marqué par des séances physiques, et on va aussi travailler notre système de jeu. L'objectif est d'être au maximum de nos possibilité contre Lyon. Ca nous laisse une quinzaine de jours pour être prêts.

"J'espère deux recrues et cinq départs"

Justement, pour la première fois de la saison, vous avez un effectif au complet.

Tout le monde est là, apte, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. L'infirmerie est vide, il faut espérer que ça dure longtemps. Syam Ben Youssef est à la Coupe d'Afrique des Nations mais ça, on le savait. Ismaël Diomandé et MJ Nkololo n'ont finalement pas été retenus par leurs sélections. Plus il y a de monde, c'est déjà la possibilité d'avoir plus de choix, après il faut que les joueurs se mettent dans un état d'esprit de compétition, de concurrence entre eux. J'ai près de 30 joueurs disponibles, c'est un peu trop. J'ai demandé deux recrues à mes dirigeants mais j'espère aussi dégraisser l'effectif. Cinq joueurs en moins, ce serait bien, parce que moins compliqué à gérer (Nkololo, Alhadhur, Ben Youssef, Diomandé et Voisin, en prêt, seraient concernés, NDLR). L'objectif est de parvenir à reproduire ce qu'on a fait juste avant la trêve; la deuxième partie de Dijon, le match de Metz, le gros match à Monaco; le comportement et la qualité qu'il y a eu, c'est là-dessus qu'il faut se reposer.

"Pas question de négliger la coupe !"

Quels sont vos objectifs pour cette deuxième partie de saison ?

Il y a des chiffres très significatifs depuis plusieurs années en Ligue 1 : aucune équipe n'est descendue avec douze victoires. On en a cinq, il faut donc gagner sept matchs. On doit mettre en place quelque chose pour aller les chercher. C'est cet état d'esprit conquérant que je voudrais voir, comme à Monaco et contre Metz. On va tout faire pour qu'on l'ait à chaque match. On verra bien si ça marche. J'ai dit aux joueurs qu'ils se mettent dès maintenant dans un état d'esprit de compétition. On va définir ensemble les objectifs de cette deuxième partie de saison, comment on va s'y prendre, mercredi ou jeudi lors d'une réunion. Quant à la Coupe de France, pas question de la négliger ! Il faut passer parce que ce genre de parcours peut et doit nous apporter quelque chose en plus. Il ne faut pas prendre ça comme des matchs qui pourraient générer de la fatigue à un moment donné, je pense plutôt que cela peut générer une dynamique, une énergie, un enthousiasme, notamment auprès de nos supporters, qui n'ont pas été gâtés dans les deux coupes depuis plusieurs années. On doit amener de la satisfaction en championnat, finir le plus haut possible, et puis tout faire pour réaliser ce bon parcours en coupe.