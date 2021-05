Ligue 1 : Gasset n'a jamais aligné deux fois d'affilée la même équipe cette saison

Après 36 journées de Ligue 1, Jean-Louis Gasset n'a toujours pas aligné deux fois d'affilée la même équipe des Girondins cette saison. Une statistique assez incroyable. On peut même se demander si ce n'est pas une exception mondiale. Pourtant, l'entraîneur bordelais pensait réussir à le faire samedi dernier à Nantes mais Samuel Kalu s'est une nouvelle fois blessé à quelques heures du match et Jean-Louis Gasset a dû revoir sa copie.

On est donc très loin de la maxime, on ne change pas une équipe qui gagne. Et cela explique peut-être en partie les difficultés des Girondins cette saison. Alors comment l'expliquer ? Tout d'abord, les Bordelais ont vécu une accumulation de blessures chez certains joueurs majeurs de l'effectif : Koscielny, Kalu, Otavio, Sabaly, Ben Arfa ou de nouveau Koscielny en cette fin de saison. Ensuite, Jean-Louis Gasset n'a jamais su trouver le bon équilibre et une équipe type avec des Girondins très inconstant jusqu'en janvier puis complètement à la dérive depuis. Et quand on sait que les automatismes dans une équipe sont primordiaux, on se dit que cela a forcément dû jouer dans cette saison catastrophique pour le club.

En ce début de semaine, il y a tout de même eu quelques signes positifs sur l'état des troupes. Samuel Kalu et Hatem Ben Arfa ont repris la course à l'entraînement et pourrait être disponible pour la réception de Lens dimanche. Mais surtout Laurent Koscielny est aussi de retour sur les terrains après sa fissure du tendon d'Achille. Le défenseur et capitaine des Girondins est en train de mettre les bouchées doubles pour jouer le dernier match de la saison à Reims qui sera sûrement décisif dans la course au maintien.