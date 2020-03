Ligue 1 : Gautier Larsonneur (Stade Brestois) s'entretient pour "que ça serve quand ça reprendra"

- France Bleu : Gautier, c'est quoi le quotidien d'un gardien de but confiné ?

- Gautier Larsonneur : "Je suis en train de faire une séance de musculation sur du matériel que j'avais déjà avant l'épidémie. Même en temps normal, je m'entretiens à domicile. Ça me sert encore plus aujourd'hui. Puis, il y aura de la course dans l'après-midi. Je prendrai ma dérogation pour aller dehors car c'est quelque chose que je ne peux faire sur tapis, ou chez moi. Je vais aller dans un endroit sans trop de monde, près de chez moi, pour travailler sereinement."

- France Bleu : Il est possible de faire des exercices spécifiques aux gardiens dans un jardin ?

- Gautier Larsonneur : "Tout ce que je fais, j'essaie de le lier le plus possible au terrain, pour que ça me serve quand on reprendra. Hier, j'étais dans mon jardin pour travailler mon explosivité. Les seules choses un peu mises de côté, ce sont les prises de balle, les plongeons."

- France Bleu : Et en dehors de l'entretien physique ?

- Gautier Larsonneur : "On essaie de se caler un programme la veille pour le lendemain. Savoir si on fait deux séances, ou une seule. Je vais revisionner mes matchs, voir des choses que je n'avais pas forcément vu au cours des rencontres. Ca me prendra un peu de temps. On a peu de loisirs car on ne peut sortir, mais on prend l'air sur la terrasse, on a la chance qu'il fasse beau en ce moment."