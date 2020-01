Ligue 1 - Gérard Lopez critique l'arbitrage après la défaite de Lille contre Paris

Lille, France

Sa parole dans les médias est rare. Après la défaite ce dimanche contre le Paris Saint-Germain (2-0) lors de la 21e journée de Ligue 1, le président du Losc s'est exprimé devant les journalistes dans les travées du stade Pierre-Mauroy. Gérard Lopez a d'abord critiqué l'arbitrage du match avant de confirmer les objectifs européens pour la fin de saison malgré la mauvaise série en cours en championnat.

"Paris n'a pas besoin d'aide pour gagner les matchs." Le tacle appuyé du président du Losc contre l'arbitrage est prononcé. Gérard Lopez estime que les deux buts de Neymar sont litigieux. "Le premier il y a antijeu de Neymar et sur le second il y a faute sur Ikoné. Le règlement dit qu'on doit revenir à l'action précédente. On ne le fait pas donc je ne sais pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de honte à perdre contre le PSG ce qui est dommage c'est de perdre comme ça" a expliqué le président lillois.

Les objectifs ne changent pas

Lille voit le podium s'éloigner avec ce revers contre Paris. Les Dogues sont à six points de Rennes. Ils enchaînent surtout un troisième revers de suite (Monaco, Dijon, Paris). "L'objectif est toujours de jouer pour le podium. Il y a un non match à dix contre onze et ce soir encore une fois il n'y a pas de honte à perdre contre ce Paris là. Je ne suis pas inquiet, la qualité est là" a insisté Gérard Lopez.

"On a une équipe pour jouer le haut du tableau"