Ligue 1 : Geronimo Rulli s'engage avec Montpellier, c'est officiel

Le week-end dernier, nous vous révélions que le MHSC était entré en négociation avec Geronimo Rulli et son agent. Le club français voulait attirer le portier argentin après l'échec des dossiers Olsen et Livakovic. Quatre jours plus tard, l'international de la Real Sociedad est officiellement un joueur de Montpellier.

A 27 ans, Gero est prêté pour une saison avec option d'achat. Selon nos informations, il s'agirait d'un prêt payant (environ un million d'euros). Pour un transfert définitif, en fin de saison, les dirigeants pailladins devraient débourser une somme importante : autour de 10 millions d'euros.