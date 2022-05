Ligue 1 - Gideon Mensah : " Nous avons trois finales à jouer "

Il ne reste plus que trois matches aux Girondins pour sauver leur peau en Ligue 1. Avec quatre points de retard sur le barragiste Saint-Etienne, les Girondins sont dos au mur à l'heure de se déplacer à Angers ce dimanche. La victoire est obligatoire, une semaine après un revers à domicile face à Nice (0-1). Pour cette rencontre, Bordeaux sera privé de quelques joueurs.

Comment abordez-vous ces trois dernières rencontres ?

Gideon Mensah. On a trois finales à jouer, à commencer par celle de dimanche. Si on ne gagne pas, ce n'est pas bon pour la suite. Il faut gagner. Dans notre tête, ce n'est pas fini. Les joueurs, le coach, le staff, on croit en nous. Il reste trois matches, on se doit de continuer à y croire.

Que vous a-t-il manqué ces derniers temps pour prendre plus de points au classement ?

Gideon Mensah. On essaye de faire de bonnes choses dans les matches, on a de bonnes intentions à chaque rencontre. Mais les petits détails sont en notre défaveur. Avant de venir, je savais que Bordeaux était un club traditionnel que les gens ici aimaient le club. Je sais que lorsque l'on perd les supporters ne sont pas content. C'est pour ça qu'il faut tout faire sur les 3 derniers matches, pour rendre tout le monde content. Il faut regarder devant.

Quel ingrédients mettre pour gagner sur la pelouse d'Angers ?

Gideon Mensah. Dimanche, il faudra avoir la rage, ne pas calculer. Il faut tout donner à Angers et on verra après. Dans nos têtes, nous avons trois finales à jouer. Bien sûr que c'est un moment compliqué (de se retrouver en bas de tableau) mais c'est le football, et dans la tête, nous sommes prêts. On a vraiment à cœur de faire les choses bien, pour l'équipe et les supporters.