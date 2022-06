Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Le compte à rebours pour la DNCG est lancé

Dans deux semaines, le club est attendu devant la DNCG. Le 14 juin, il jouera tout simplement son avenir à court terme devant les instances du football français. Les Girondins pourront-ils financièrement repartir en Ligue 2 ? Gérard Lopez continue de discuter avec ses créanciers les fonds d'investissement américain Fortress et King Street mais n'a à ce stade toujours pas trouvé d'accord avec eux. Le président et propriétaire des Marine et Blanc leur demande notamment un abandon partiel et temporaire de la dette qui s'élève à 50 millions d'euros.

Pour boucler son plan d'affaires pour la Ligue 2, le club va devoir vendre pour 20 millions d'euros cet été et Gérard Lopez pourrait remettre sur la table jusqu'à 15 millions d'euros de sa poche. La direction travaille pour l'instant sur un budget de 40 millions d'euros. Ce serait trois fois moins que celui de cette saison.

Pour ce qui est du terrain, il va falloir être patient. Tout est un peu en stand by. La priorité est le choix du futur coach. Il ne devrait pas s'agir de Jean-Marc Furlan. Celui qui vient de faire remonter l'Auxerre en Ligue 1 est parti pour poursuivre son aventure dans l'Yonne. Au niveau de l'effectif, le club est à la recherche de quelques joueurs d'expérience. Les Girondins aimeraient par exemple faire revenir Yoann Barbet. Formé au club, le défenseur réalise une très belle carrière Outre-Manche et il est libre de tout contrat. Côté départ, on a appris le transfert définitif du défenseur Raoul Bellanova pour Cagliari en Italie. Les Marine et Blanc récupèrent au passage un petit chèque d'un million d'euros ce qui ne fera pas de mal aux finances du club.