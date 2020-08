Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : à Angers pour avancer

Au Haillan, Jean-Louis Gasset poursuit son opération découverte. Et sait qu'il lui faudra du temps. "Si on fait normalement six semaines de préparation, ce n'est pas pour rien, rappelle l'entraîneur. Là on est à dix-huit jours. Mais c'est vrai que la semaine dernière, tout était précipité, on a rentré un éléphant dans une boîte à chaussures. Là on a pu mieux disséquer. On n'est pas au bout des choses mais on a eu un peu plus de temps."

A son arrivée, il a décidé de remettre à plus tard les tests physiques, évaluation reportée pendant la coupure internationale qui arrive. Mais d'ici là, il y deux journées de Ligue 1 au programme.

Lors de la première, l'entraîneur a vu une équipe déterminée, courageuse mais bien trop timide sur le plan offensif, pas aidée il est vrai par l'expulsion trop rapide de Zerkane. "Dans la conjoncture, le point est bon mais il faut aller chercher des points dehors" ajoute Gasset

Jean-Louis Gasset attend de voir son équipe élever son niveau de jeu. © Radio France - Arnaud Carré

Alors cette semaine, le staff a commencé à dessiner les contours de son animation à l'image de la séance de vendredi consacrée quasi exclusivement au travail devant le but. Mais pour espérer trouver une première fois le chemin des filets, Bordeaux va d'abord devoir résister à la dimension physique de son adversaire. Un SCO d'Angers qui fait mal dans les duels, qui n'a pas son pareil pour vous plomber un match sur coup de pied arrêté et qui a idéalement lancé sa saison en s'imposant à Dijon (0-1). Bref un vrai test de solidité pour des Girondins qui sont loin de tourner à plein régime mais qui se doivent tout de même d'avancer.