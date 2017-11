Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : à Caen la fin de série ?

Bordeaux assure être sorti rassuré de son duel avec Marseille. Et se prépare à mettre les mêmes ingrédients ce samedi (20h) à Caen pour essayer de mettre fin à sa mauvaise spirale.

Deux mois, à l'échelle de la Ligue 1, ça commence à faire beaucoup. Depuis leur succès face à Guingamp le 23 septembre, les Girondins courent après une victoire. S'ils ont pour "excuse" d'avoir affronté quatre des cinq premiers du classement lors des six dernières journées, le bilan reste maigre avec deux petits point pris.

Passé de la 3ème à la 9ème du championnat, Bordeaux a lâché du lest dans la course à l'Europe. Un retard pas irrémédiable mais qu'il va falloir sérieusement songer à grignoter. A commencer par le déplacement de ce samedi sur la pelouse d'une équipe caennaise qui possède deux points de plus au compteur.

Plus pétillants, pas encore gagnants

Pas question de parler de crise donc, ce n'est pas le genre de la maison girondine, même si pour la deuxième fois d'affilée, Jocelyn Gourvennec a été le seul à se présenter jeudi devant les journalistes. Un entraîneur qui veut croire que le contenu du match livré dimanche face à l'OM (1-1) est porteur de promesses.

"Ça a aéré les têtes, on a vu des joueurs plus relâchés, plus pétillants cette semaine. Il faut qu'on se serve de ce match là pour avancer." Si Jocelyn Gourvennec peste publiquement sur l'incapacité de son équipe à marquer le deuxième but face à Marseille et, intérieurement, sur l'arbitrage très discuté de Benoît Millot, il espère que ses troupes feront preuve de la même détermination, de la même intensité et du même investissement en Normandie, eux qui restent sur trois revers en déplacement (Paris, Amiens, Rennes).

Deux mois que Jocelyn Gourvennec attend une victoire en Ligue 1 © Radio France - Justine Hamon

Jocelyn Gourvennec : "On a raté nos trois derniers déplacements, on doit réussir le quatrième" Copier

"Il n'y a pas de piège, poursuit l'entraîneur, parce qu'on sait à quoi ressemblera le match. Ils sont toujours durs à manœuvrer. On a raté nos trois derniers déplacements, on doit réussir le quatrième. On est reparti sur plus de positif, ça doit être le début d'une série."

Avec encore sept matches à disputer d'ici la trêve, Bordeaux a le temps d'engranger. Et Jocelyn Gourvennec de rappeler que , la saison dernière, les Girondins étaient dixièmes à Noël avec 25 points. Avant de réaliser une deuxième partie de saison plus en phase avec leurs ambitions.

