Gérer l'urgence : c'est le maître-mot aux Girondins de Bordeaux, englués dans la pire crise qu'ait connu le club depuis vingt ans. Et la première urgence, c'est ce match ce samedi à 17h au stade de la Beaujoire, à Nantes Le premier depuis l'éviction jeudi de Jocelyn Gourvennec , remercié après une série de 14 défaites en 16 matches . Une équipe qui a aussi perdu son capitaine, avec le départ dans la foulée de Jérémy Toulalan.

En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, _" sans doute avant lundi", _c'est encore une fois Eric Bedouet, le préparateur physique, qui pour la troisième fois en 20 ans au club , va assurer l'intérim . Et il aura fort à faire pour venir à bout des hommes de Claudio Ranieri, frustrés après leur match nul (1-1) concédé dans les ultimes secondes à Toulouse mercredi. Le fidèle technicien reconnaît que la rencontre n'a pas été facile à préparer.

Il faut d'abord soigner les têtes. Les joueurs sont affectés, c'est normal, il faut leur parler, il faut dialoguer, et relancer la machine. Je leur ai dit qu'on était tous dans le même bateau. On n'a pas d'autre choix que de réagir . - Eric Bedouet, entraîneur par intérim.

Pour Eric Bedouet , les Girondins , dans leur jeu, doivent revenir aux fondamentaux, et prend d'ailleurs Nantes en exemple.

Ce sont de jeunes joueurs, qu'il faut accompagner, et revenir à des valeurs simples, des valeurs de combat. Ce n'est pas péjoratif de dire cela : il suffit de voir notre adversaire, là, on a un match où on va être servi. Ils ont beau avoir une possession de ballon largement inférieure à l'équipe adverse, ça ne les empêche pas de gagner". - Eric Bedouet