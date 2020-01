Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : à nouveau d'attaque face à Lyon ?

Bordeaux, France

Un but inutile à Marseille, deux face au Mans pour une qualification en coupe de France. C'est le bilan des cinq derniers matches. Bilan insuffisant pour une équipe qui avait l'habitude depuis le début de saison de se créer beaucoup d'occasions et qui a perdu son efficacité dans la surface adverse.

L'équipe ne doute pas — Nicolas de Préville

Le symbole de cette panne, le duo Nicolas de Préville - Josh Maja, auteur jusque là de 12 buts, est resté muet depuis le 3 décembre, date du festival offensif (6-0) réalisé face à Nîmes. Le premier, sur lequel l'équipe a peut-être trop tendance à se reposer, parle de spirale négative, de mauvais cycle et surtout de travail pour retrouver du mordant.

"Contre Strasbourg surtout, on avait eu du mal à se créer de vraies opportunités même si on en a une en toute fin de match. C'était vraiment trop léger. On était un peu dedans et ce qu'il faut faire maintenant c'est continuer à travailler pour sortir de cette série négative et gagner le plus rapidement possible. L'équipe ne doute pas."

Pour être efficace, le système de Paulo Sousa implique également des couloirs performants et le Portugais n'a pas encore trouvé de casting idéal pour le rôle de ces deux pistons. Face à Lyon, Bordeaux va pouvoir varier ses plans avec le retour attendu du Sud Coréan Hwang et Nigérian Samuel Kalu. La technique et la mobilité du premier, la capacité à éliminer du second seront des atouts précieux pour permettre à l'équipe de retrouver le chemin du but