Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : à Strasbourg pour une valse à deux temps

Par Arnaud Carré, France Bleu Gironde

Relancés dans la course à l'Europe, les Bordelais espèrent confirmer leur renouveau ce samedi (20h) sur la pelouse d'une équipe strasbourgeoise en pleine forme. Et pourquoi pas prendre un ascendant avant de retrouver la Meinau et le Racing mercredi en demi-finale de la coupe de la Ligue.