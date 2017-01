Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Adam Ounas à nouveau sanctionné par le club

Après avoir zappé le décrassage à l'issue du match face à Toulouse, le jeune milieu de terrain bordelais a été convoqué par Jean-Louis Triaud et Jocelyn Gourvennec. L'entraîneur a précisé ce lundi que son comportement fera l'objet d'une sanction sportive et financière.

Adam Ounas participera-t-il à la demi-finale de coupe de la Ligue ce mardi face au PSG ? Rien n'est moins sûr. Frustré de ne pas être entré en jeu samedi lors du derby de la Garonne, le jeune joueur des Girondins avait quitté le vestiaire sans prendre part au décrassage prévu au Matmut Atlantique.

Il a fauté, on s'est expliqués. Faire un carrière, c'est un investissement total, pas une fois de temps en temps, quand ça nous plaît. Il va devoir être plus constant et plus concentré sur son métier qu'il ne l'est aujourd'hui. Sans être un agneau, il faut être respectueux de son employeur.

— Jocelyn Gourvennec