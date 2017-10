Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Amiens, un promu et ça repart ?

Freinés par le PSG puis Nantes, les Bordelais comptent profiter ce samedi (20h) de la délocalisation de leur match au Havre pour faire le plein face à des Picards en grande difficulté.

Une défaite lourde (6-2) et logique au Parc des Princes, un nul frustrant (1-1) face aux Canaris. Trop tôt pour parler de coup d'arrêt mais Bordeaux serait bien inspiré de remettre la marche avant.

"Il faut qu'on soit déterminés à nous imposer, annonce Jocelyn Gourvennec. On s'est fait accrocher le weekend dernier, on a perdu deux points contre Nantes et il est important de regagner un match."

Le Bordeaux de Jocelyn Gourvennec doit repartir de l'avant. © Radio France - Arnaud Carré

Jocelyn Gourvennec : "Important de regagner un match" Copier

Face à Amiens, 17ème et qui reste sur trois revers de rang, l'occasion est belle. D'autant que les Picards risquent de manquer de soutien dans les tribunes du stade Océane où la rencontre a été délocalisée suite aux événements survenus fin septembre dans leur antre de la Licorne. Même si leurs dirigeants ont invité les abonnés et affrété cinquante cars.

"Ce ne sera pas un huis-clos, précise l'entraîneur, je ne sais trop ce que ça va donner en termes d'ambiance. Il faut qu'on face abstraction de ça, ça ne doit pas nous impacter dans notre préparation de match."

Faire de Monaco un match de gala

Bordeaux va pouvoir s'appuyer sur sa solidité à l'extérieur où, mis à part le couac parisien, il n'a pas connu la défaite (trois nuls, une victoire). Mais va devoir faire preuve de caractère face à des Amiénois qui jouent déjà gros.

Réaction attendue du duo Sankharé-Kamano qui a manqué son rendez-vous face à Nantes. © Radio France - Justine Hamon

"C'est très serré. Beaucoup plus que l'année dernière. A part Paris qui a quasiment fait le plein, toutes les autres équipes lâchent de spoints. Dans ce championnat, c'rest la régularité, la progression aussi, qui vont faire qu'on sera en haut ou pas. Et nous, on veut y être, on veut rester en haut."

Une semaine après avoir raté le podium, Bordeaux peut légitimement espérer y reposer les crampons en cas de victoire au Havre. Et faire de la réception de Monaco le weekend suivant, un vrai match de gala.

