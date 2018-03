Quatrième match sans victoire pour les Girondins de Bordeaux. Samedi soir, au Matmut Atlantique, ils n'ont jamais su emballer la rencontre face au SCO d'Angers (0-0). Deux points perdus dans la course à l'Europe.

Bordeaux, France

Où étaient l'énergie, la détermination aperçues depuis l'arrivée de Gustavo Poyet ? Dans un match où ils n'ont quasiment jamais été dangereux, les Girondins de Bordeaux ont buté sur une équipe angevine qui a bien fait ce qu'elle sait faire de mieux, défendre.

Les Girondins manquaient complètement leur premier quart d'heure d'un niveau technique très faible. Bougés dans les duels, ils allient laisser Angers être dangereux sur coup de pied arrêté. Et sur un coup franc parfaitement frappé par Fulgini, la tête du capitaine angevin Ismaïla Traoré rebondissait sur le haut de la transversale (2e). Puis sur un coup franc similaire de l'autre côté, frappé par Tait, et où un contact entre Paul Baysse et Prince Oniangué ne suffisait pas à l'arbitre pour accorder un penalty.

Roooooh. C'est aussi mou que moi au boulot le lundi matin. #FCGBSCO

Ça va vous sinon ? La vie est belle ? Vous avez bien mangé ? — eXtaji (@MythLod) March 10, 2018

Bordeaux ne se réveillait pas, et allait de nouveau se faire très peur à la 26e minute, lorsque, après un incursion de Reine Adelaïde, Toko Ekambi, puis Fulgini voyaient leurs frappes contrées dans la surface. Puis Toko Ekambi, qui avait éliminé Baysse, voir sa frappe frôler le montant (42e).

Bordeaux pas tranchant

Incapables de changer de rythme, en retard dans le pressing, manquant des gestes techniques simples, les Girondins de Bordeaux traversaient cette première période comme des fantômes. De quoi faire enrager Gustavo Poyet dans sa zone technique. Et conclure à 0-0 une première période sans aucun tir cadré de part et d'autre.

En exclusivité sur CurtixTV, la meilleure occasion bordelaise du match #FCGBSCOpic.twitter.com/rElRMb9Wkb — Curtix (@Curtix) March 10, 2018

Revenus avec de meilleures intentions, les Girondins peinaient encore à se montrer dangereux, face à des Angevins qui défendaient systématiquement à 10. Seule une bonne remise de la tête de De Préville, pas bien sentie par Laborde, venait égayer ce début de seconde période. Alors, Gustavo Poyet décidait de changer, très tôt, remplaçant De Préville par François Kamano (56e).

Le Guinéen se mettait tout de suite en valeur, parfaitement servi par Maxime Poundjé sur son côté gauche. Mais sa frappe du droit manquait beaucoup trop de puissance pour inquiéter Butelle (60e) Entre un Laborde combatif mais manquant d'inspiration, un Lerager pas assez tranchant, et un Poundjé qui ne réussissait pas ses centres, Bordeaux n'était pas inquiété mais restait inoffensif.

Braithwaite trouve la barre

Et allait encore une fois manquer de réussite, sur un long centre de Malcom remisé au second poteau par Lerager, sur la tête de Braithwaite, sur la transversale (75e). Le cinquième montant sur les deux derniers matchs au Matmut...

Et malgré cette occasion qui leur laissera probablement des regrets, les Girondins n'auront finalement pas mérité plus d'un point. Incapables d'emballer le match, malgré les tentatives de Malcom, qui revenait chercher très bas les ballons, ils laissent une nouvelle fois filer des points important pour l'Europe.

La fiche du match

Bordeaux - Angers

A Bordeaux (Matmut Atlantique)

17 192 spectateurs

Arbitre : M.Hamel

Bordeaux : Costil (cap) - Sabaly, Baysse, Koundé, Poundjé - Plasil, Lerager, Meïté - Malcom (Vada, 88e), De Préville (Kamano, 56e), Laborde (Braithwaite, 70e)

Angers : Butelle - Manceau, Traoré (cap), Pavlovic, Andreu - Oniangué (Puyo, 84e), Santamaria - Reine Adelaïde (Coulibaly, 75e), Tait, Fulgini (Sunu, 58e), - Toko Ekambi