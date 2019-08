Ligue 1 - Les Girondins de Bordeaux prennent l'eau à Angers (3-1)

Bordeaux, France

Le déplacement à Angers devait permettre de bien lancer la saison girondine, après un précédent exercice décevant. Mais les difficultés bordelaises, aperçues en matchs de préparation, n'ont pas disparu. Surpris par un but girondin rapide, les Angevins n'ont eux pas démérité et l'ont logiquement emporté (3-1).

Bordeaux commence fort...et s'écroule en six minutes

Les Girondins attaquent le match pied au plancher. Dès la première minute, Hwang Ui-jo manque le cadre de peu. Sur un coup franc à l'entrée de la surface angevine, Nicolas De Préville concrétise la bonne entame girondine (4e, 1-0). Mais après les débuts tonitruants, Bordeaux semble s'assoupir et Angers en profite pour passer devant en moins de six minutes, par Reine-Adélaïde (27e, 1-1) et Pereira Lage (33e, 2-1).

Grâce à ce duo offensif très en forme, les Angevins font souffrir la défense bordelaise, loin d'être irréprochable et qui laisse de nombreux espaces à l'adversaire. Mangani porte le score à 3-1 pour Angers juste avant la mi-temps et Benoît Costil se montre très agacé par ses défenseurs.

Des changements, en vain

Dès la mi-temps, Paulo Sousa effectue son premier changement : le milieu de terrain, en grosse difficulté, voit Lottin sortir pour Basic. Puis la recrue Bellanova, à la peine, laisse sa place à Benrahou tandis que Maja remplace Hwang Ui-jo. Mais les Angevins continuent d'étouffer Bordeaux et voient un quatrième but refusé pour un très léger hors-jeu (55e). Trop juste physiquement, Laurent Koscielny n'a lui pas joué.

Le match

1e - Première grosse occasion bordelaise, à quelques mètres du but, Hwang Ui-jo manque le cadre.

4e - 0-1. Nicolas De Préville ouvre le score pour Bordeaux, sur coup franc.

27e - 1-1. Reine-Adélaïde, oublié par la défense bordelaise, égalise.

33e - 2-1. Pereira Lage profite des largesses défensives girondines pour donner l'avantage à Angers.

40e - Benoît Costil s'interpose sur une frappe de Capelle.

45e - 1-3. A quelques secondes de la mi-temps, Angers creuse l'écart par Mangani.

55e - But refusé pour Angers, pour hors-jeu.

67e - Benito dégage un ballon angevin dangereux juste devant son but.