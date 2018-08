Certains estiment que c'est un véritable coup de trafalgar. Les supporters des Girondins de Bordeaux sont déçus et inquiets après l'annonce du refus de Thierry Henry de devenir le prochain entraîneur des marines et blancs

Bordeaux, France

Thierry Henry aura fait des déçus. Ce mardi matin Radio France a confirmé les infos du journal L'Equipe. L'ancien champion du monde ne deviendra pas entraîneur des Girondins de Bordeaux car il n'a pas réussi à se mettre d'accord avec GACP, le repreneur américain du club. Et déjà, les supporters s’inquiètent, à quatre jours de la fin du mercato, trois jours du match retour contre La Gantoise, et avec toujours le coach par intérim Eric Bedouet.

"Je suis vraiment hyper déçu, raconte Lucas. Parce que ça représentait une belle opportunité. Pour moi Henry aurait pu être l'homme de la situation et redresser le club. Et là ça me rend triste je ne suis pas du tout confiant pour la suite." Une occasion manquée qui fait réagir même les vacanciers "Coup de trafalgar ! s'exclame Rita, Marseillaise. Henri était pas mal comme petit. Il aurait été bien à Bordeaux et nous aurait même fait un peu peur à l'OM. "

Et puis il y a ceux pour qui c'est un mal pour un bien : "On a besoin de quelqu'un d’expérience et ce n'est pas son cas, estime Patrick, supporter de toujours. Mais il faut qu'on trouve rapidement une solution car on est dans un flou total. Il est urgent de rassurer les supporters et les joueurs"

Les supporters bordelais inquiets de l'échec des négociations avec Thierry Henry. Copier

"Aujourd'hui on demande des comptes"

"C'est un gros coup psychologique, s'inquiète Florian Brunet l'un des porte-paroles des Ultramarines, association de supporters bordelais. Il est clair que les Bordelais attendaient que ça se concrétise avec impatience. A quelques jours de la fin du mercato on n'a quasiment pas recruté, on n'a pas d'attaquant ni de coach. Que veulent vraiment les repreneurs américains ? Aujourd'hui on demande des comptes à José DaGrosa (président du fond d'investissement américain GACP) et Nicolas de Tavernost (président du Directoire de M6). Et on demande à la mairie de Bordeaux d'intervenir dans le dossier."