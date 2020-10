Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Hatem Ben Arfa "a encore un coup à faire avec nous"

Ce jeudi matin, Hatem Ben Arfa n'a pas participé à la séance collective devant le but. Il a enchaîné les exercices physiques à l'autre bout du terrain en compagnie de Toma Basic et d'Otavio. Huit jours après son arrivée, son état de forme est bien évidemment au cœur des interrogations.

"Il n'est pas mal, sourit Jean-Louis Gasset. Déjà il est 'fit'. Ensuite c'est vrai qu'il avait travaillé, qu'il avait pris un préparateur physique, qu'il faisait beaucoup de salle. Donc c'est acceptable. Il sera dans le groupe." Hatem Ben Arfa va donc être du voyage au Vélodrome même si son entraîneur calme les ardeurs de ceux qui pensent qu'il va immédiatement retrouver son niveau après une année quasi-blanche (cinq matches) à Valladolid.

Jean-Louis Gasset assure que Hatem Ben Arfa veut réussir son challenge bordelais. © Radio France - Maxppp

"Il faut déjà qu'il retrouve le rythme, explique l'entraîneur, parce qu'il a eu un arrêt assez conséquent. Le talent, il n'a rien perdu. Je peux vous dire qu'il a des fulgurances à l'entraînement. J'avais dit que c'était un génie, ça l'est toujours. Maintenant on sait très bien que le physique dans le football est très important."

Il n'a pas changé, il a mûri. Il sait qu'il a encore un coup à faire avec nous — Jean-Louis Gasset

Au delà de la qualité technique d'un joueur qui avait brillé avec Nice lors de son retour en France en 2015, Jean-Louis Gasset espère que le milieu offensif va booster ses jeunes partenaires.

"Il doit faire progresser les jeunes, faire bonifier la ligne d'attaque parce que c'est un joueur qui peut débloquer des matches. Il va nous amener un gros plus qui pourra peut-être nous donner un peu plus d'ambition. C'est un garçon qui ne parle pas beaucoup mais à travers son visage, on voit s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Il vous le fait vite comprendre. Là, je sens qu'il a envie, je sens qu'il est motivé. Il a tout fait pour venir travailler avec nous. Il sait que le groupe attend un plus d'un leader technique. Pour le moment tous les feux sont au vert."