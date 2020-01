Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Benoît Costil est "preneur de toutes les bonnes ondes"

Bordeaux, France

Comme chaque année à la veille de Bordeaux - Marseille, les Ultramarines ont invité leurs troupes et tous ceux qui le veulent à venir rappeler aux joueurs bordelais l'importance qu'a ce match face à un OM qui n'a plus gagné en Gironde en championnat depuis octobre 1977.

"La saison dernière, rappelle Benoît Costil, je trouve que ça avait été positif parce que ça avait été plein de bon sens, c'était très réfléchi. C'était un petit rappel de l'histoire du club, de l'histoire de ce match. Ce sont des petites choses qui sont bonnes à prendre. Maintenant, il est important d'avoir un cadre à tout ça et que ce soit bien fait. Nous on est preneur de toutes les bonnes ondes. Quand les supporters viennent pour donner de bonnes ondes et apporter leurs encouragements, évidemment que c'est un soutien très important et un vrai plus pour nous, comme ils seront hyper importants sur le match de Marseille et sur les matches à venir aussi. Toutes les personnes qui peuvent nous aider, on est preneur."

Depuis de longues semaines, les Ultramarines sont en guerre ouverte contre la direction du club qu'ils accusent de piétiner les valeurs historiques des Girondins de Bordeaux et de pratiquer une politique mercantile.