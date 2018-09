Bordeaux, France

Si en une semaine, la situation en coulisses n'a apparemment pas bougée aux Girondins, le sportif a confirmé le redressement entraperçu lors du barrage aller à La Gantoise. Ce soir là et même si il avait subi, Bordeaux s'est montré solide, hermétique et cohérent.

La victoire arrachée (2-1) trois jours plus tard face à Monaco a fait du bien aux têtes et a trouvé confirmation jeudi lors de retrouvailles parfaitement négociées avec l'équipe belge.

Des joueurs vont rentrer, on va en protéger certains mais tout le monde veut jouer — Eric Bedouet

Avant une mini-trêve où le staff a prévu de faire vraiment souffler les joueurs, il reste un déplacement compliqué à gérer. Un duel d'Européens chez un Stade Rennais qui monte lui aussi en puissance, à l'image du nul (2-2) ramené de Marseille le weekend dernier après avoir mené 2-0.

Nicolas De Préville fait partie de ceux qui pourraient profiter de la rotation annoncée. © Radio France - Arnaud Carré

"C'est une équipe qui a les mêmes objectifs que nous, rappelle Nicolas De Préville, un concurrent direct, et j'espère qu'on va se battre encore cette saison avec eux pour décrocher une place européenne."

Si l'attaquant reconnaît que la fatigue pointe le bout de son nez après huit matches déjà disputés, elle ne sera pas une excuse. "On va partir là-bas avec des ambitions pour essayer d'avoir six points en championnat. On va y aller pour gagner. C'est vrai que sur le dernier mois, on 'a pas eu un seul jour de repos. mais la trêve va faire du bien, permettre de recharger les batteries et de repartir sur un même cycle."

Spécialiste de la préparation physique, Eric Bedouet a dû mal à faire comprendre la nécessité du turnover. © Radio France - Arnaud Carré

Bordeaux va donc fournir un dernier effort au Roazhon Park. Avec quels hommes ? C'est la question qui occupe l'esprit d'Eric Bedouet. L'entraîneur intérimaire a annoncé qu'il allait faire tourner son effectif. Sabaly, Sankharé, De Préville, Otavio, Basic ou Youssouf se tiennent prêts à prendre le relais. "Des joueurs vont rentrer. On va en protéger certains qui ont donné le maximum. Il faut peaufiner mais ce n'est pas facile de faire comprendre aux joueurs qu'ils ne vont pas jouer parce qu'on veut qu'ils soient compétitifs sur la durée. Ça ne passe pas. Tout le monde veut jouer."

