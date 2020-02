Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : bien finir le "Paris - Nice"

Difficile pour l’instant de donner une note à la saison girondine. Les Bordelais ont alterné le bon, ils sont même montés sur le podium, le quelconque voire le désespérant.

Le contenu du match livré à Paris a, malgré la défaite, montré que Bordeaux était toujours là. Avec un supplément d’âme qui aurait été le bienvenu pour aller gagner à Brest ou encore battre Dijon les semaines précédentes.

à lire aussi Girondins de Bordeaux : du positif dans la défaite contre le PSG (4-3)

L’équipe laisse donc cette désagréable impression d’être aujourd’hui son pire ennemi. Même si elle peut encore aller chercher le premier tiers du classement, ce qui serait plus conforme à son budget et son potentiel.

Duel d'inconstants

Sur les douze derniers matches, Bordeaux en jouera sept à domicile. C’est là que les joueurs de Paulo Sousa doivent se faire violence. En dehors de Rennes et Lille, aucun cador n’est annoncé au Matmut Atlantique. L’occasion est donc belle de prendre des points et de grappiller des places. A condition de mordre dans ces rencontres avec autant d'envie que le weekend dernier.

Selon Pablo, Bordeaux est plutôt dans une bonne phase avec un seule défaite lors des cinq derniers matches. © Radio France - Justine Hamon

"On a déjà fait des matches contre des équipes qui vont jouer le haut de tableau, rappelle le défenseur brésilien Pablo, et on a montré qu'on pouvait battre des équipes comme ça. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de confiance. Je pense qu'on est bien en ce moment. Il faut continuer comme ça et faire le meilleur à chaque match."

Celle de ce dimanche après-midi face à Nice sera un bon révélateur. Face à une équipe elle aussi très inconstante, Bordeaux peut et doit lancer le sprint final par une victoire. Il est encore temps.

Girondins de Bordeaux - OGC Nice, c'est à vivre en intégralité sur France Bleu Gironde et francebleu.fr à partir de 16h30.