Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : bien terminer face à Amiens

Depuis son revers (0-1) face à Nice le 28 octobre, Bordeaux est invaincu. Une série de neuf matches qu'il n'a pas tous gagnés (quatre victoires et cinq nuls) mais qui a permis de bâtir un socle de confiance.

Ricardo dos au but

Un socle basé sur une défense qui n'a pris que quatre buts lors des sept dernières rencontres. Un solidité et une rigueur qui sont les fondamentaux de la philosophie de Ricardo et qui avaient permis au manageur brésilien d'amener Bordeaux à la deuxième place en 2005-06 avec seulement 25 buts encaissés.

Ricardo a redonné une assise défensive aux Girondins de Bordeaux. © Maxppp - MaxPPP

"On ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas costaud en défense, explique l'entraîneur Eric Bedouet, déjà dans le staff il y a treize ans. Quand on arrivait à marquer un but, c'était difficile de nous remonter. On ne peut pas trop comparer car les mentalités ne sont pas les mêmes, les qualités des joueurs sont différents. Mais il faut être blindé derrière."

Le marathon de Bordeaux

Autour d'une charnière Pablo-Koundé complémentaire, Bordeaux a commencé à tisser sa toile. Avec des coups de moins bien, avec encore un manque de réalisme dû à une certaine jeunesse mais les Girondins sont devenus un adversaire difficile à manœuvrer.

Une impression que traduit mal leur douzième place au classement avec, il est vrai, deux matches reportés à Angers et à Marseille. En attendant d'éventuelles retouches au mercato, le groupe compte boucler 2018 par une victoire face à Amiens. Un dernier coup de collier à donner pour une équipe qui dispute ce dimanche le 30ème match d'une saison débutée en Lettonie le 26 juillet.

Bordeaux compte sur Yann Karamoh, l'un des ses meilleurs atouts offensifs du moment. © Maxppp - MaxPPP

Yann Karamoh : "Mes partenaires et le coach me font confiance" Copier

"Il faut bien finir cette série là, c'est important, c'est chez nous, martèle l'entraîneur. C'est le dernier match, il faut être concentré jusqu'au bout et après on part en vacances." Des congés que le staff a souhaité prolonger un peu puisqu'il a convoqué ses joueurs le 2 janvier avant de reprendre les cadences infernales. Les marathoniens girondins vont encore devoir tenir 90 minutes.

Eric Bedouet : "Concentré jusqu'au bout" Copier

