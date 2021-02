Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : repartir du bon pied à Brest

Freiné par Lyon et Lille, Bordeaux va retrouver des équipes de sa catégorie pour tenter de relancer une dynamique. Ça commence ce dimanche (13h) dans le Finistère où il faudra confirmer les progrès dans le jeu et faire preuve d'un peu plus d'efficacité.