Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "C'est aussi dans les têtes"

La satisfaction d’avoir inscrit un doublé et d’avoir délivré une passe décisive s’est noyée dans la déception d’une nouvelle contre-performance sur la pelouse de la lanterne rouge. Lucide sur la position des Girondins, 16èmes du classement, Rémi Oudin espère que l’équipe sera enfin capable de faire basculer les matches en sa faveur.

France Bleu : est-ce qu’il y a un esprit de revanche après cette contre-performance à Metz ?

Rémi Oudin : Oui je pense. Après Metz, on était tous frustrés et déçus de ne pas ramener les trois points. Face à Brest, on va avoir à cœur de rattraper les points perdus. On sait qu’on a aussi fait de bonnes choses qu’il faut garder. On sait ce qu’il y a à améliorer, on l’a travaillé cette semaine. A nous de mettre tous les ingrédients pour faire le nécessaire.

Que faut-il améliorer ?

Ce qui a péché à Metz, c’est par exemple le premier but qu’on prend. L’état d’esprit, parce que c’est impossible de mener deux fois au score et se faire rattraper comme ça. A un moment, c’est aussi dans les têtes qu’il faut qu’on soit conscient des choses.

Si chaque joueur met les ingrédients et se donne à 120%, on va y arriver. A nous sur le terrain de faire le taf.

Un manque de rigueur selon vous ?

Rigueur, je ne sais pas…Sur le premier but, on joue un peu trop facile et on les remet dans le match. Il faudra éviter ça dimanche si on a la chance de mener au score. Il manque quelques petites choses. J’espère qu’on va les avoir avec nous.

Avez-vous le sentiment que l’équipe a les moyens de rebondir ?

Bien sûr. On sait les qualités qu’on a dans l’équipe et on est conscient de la situation dans laquelle on est. A Metz, tout n’est pas à jeter. Si chaque joueur met les ingrédients et se donne à 120%, on va y arriver. A nous sur le terrain de faire le taf.

Vous allez jouer trois matches en huit jours, une période charnière vu votre situation ?

C’est vrai que la semaine à trois matches va être déterminante parce que la position dans laquelle on est n’est pas bonne, on a besoin de points. Il faudra prendre le plus de points possibles pour sortir de cette zone. Sortir vite de là pour se donner un peu d’air.

Vous êtes vexés par votre classement ?

Un peu. Le regard des gens, ce qu’ils peuvent dire… Les supporters, on aimerait leur donner plus, être plus haut au classement et les emmener avec nous. Ça ne plaît à personne. On va tout faire pour grimper au classement.