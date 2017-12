La situation des Girondins de Bordeaux, 15èmes de Ligue 1, n'est pas du goût du maire de la ville. Alain Juppé l'a dit et a demandé des explications à l'actionnaire dont il devait rencontrer le représentant Nicolas de Tavernost ce jeudi en début d'après-midi.

Invité à s'exprimer ce jeudi midi sur la situation des Girondins de Bordeaux, Alain Juppé a été sans ambiguïté. "C'est la catastrophe. Moi je ne me mêle pas des questions internes au club mais je rencontre tout à l'heure Nicolas de Tavernost et j'espère qu'il a des choses à me dire parce qu'il faut arrêter absolument cette dégringolade."

La Ligue 2 ? "Ce serait une humiliation"

Le représentant de l'actionnaire est allé également au Haillan pour participer à une réunion avec l'entraîneur Jocelyn Gourvennec et le président Stéphane Martin. Une réunion "de travail" assure-t-on au club mais qui intervient dans un contexte de crise alors que le club vient d'enchaîner un quatrième revers de rang en championnat et qu'il pointe à une peu flatteuse 15ème place, un point seulement au dessus de la zone rouge.

Interrogé sur les répercussions d'une éventuelle relégation, Alain Juppé a été clair. "Ce serait une humiliation comme certains l'ont dit. Je ne veux pas y croire, on va réagir."