Bordeaux, France

Jusqu'à la 90e minute, les Girondins pensaient, à défaut d'être complétement guéris, afficher au moins quelques signes de rémission. Et puis, dans la surface, l'attaquant caennais Ivan Santini mettait une gifle discrète à Paul Baysse. Qui lui répondait par un moins discret coup dans les côtes. Résultat, penalty, et défaite pour les Girondins, la septième sur les huit derniers matchs.

Ce n'est pas le genre de match dont la Ligue se servira pour faire de la publicité à la Ligue 1. Sous les averses, devant un Virage Sud sanctionné par la Ligue et fermé, et une toute petite affluence, même si les chiffres officiels faisaient état de 14 000 spectateurs, et qui bascule sur une décision arbitrale confuse...

Jocelyn Gourvennec avait décidé de reconduire quasiment la même équipe que celle qui avait battu Troyes le week-end précédent. Seuls changements, Nicolas De Préville remplaçait Younousse Sankharé sur le côté gauche, pour donner un profil un peu plus offensif, et Youssouf Sabaly, de retour de suspension, reprenait sa place sur le côté droit de la défense. Mais le plan de jeu, lui, n'avait pas changé : laisser le ballon aux Caennais, et les contrer.

Très peu d'occasions

Résultat, une première période où les Caennais avaient la possession, mais où les Bordelais allaient être les plus dangereux. Notamment lorsque Paul Baysse, en position idéale sur un coup franc, échouait à marquer son premier but en Marine et Blanc, n'appuyant pas assez sa tête. Même opportunité quand Souhailo Meïté, sur un nouveau coup franc, n'exploitait pas une sortie manquée par le gardien Brice Samba, expédiant sa frappe du droit au-dessus.

Les Ultramarines ont manifesté leur colère contre la Ligue, qui les a privé de leur tribune. © Radio France - Louis Tellier

En face, seul le remuant Ronny Rodelin inquiétait l'ancien Caennais Benoît Costil, sur des frappes de loin. La première, sur coup franc, repoussée par le gardien (10e), la seconde, sur un mauvais renvoi de Baysse, quelques centimètres à côté (22e). Bref, entre Caen, plus mauvaise attaque de Ligue 1, et Bordeaux, toujours aussi peu inspiré dans la dernière passe, le 0-0 à la pause était logique.

Le néant puis le chaos

Si la première période n'avait pas été exaltante, la seconde n'a pas fait mieux, loin de là. Pas aidées par une pluie battante, les deux équipes connaissaient un déchet technique trop important pour s'approcher du but adverses dans de bonnes conditions.

Comment tu peux ne serait-ce qu'envisager l'Europe avec des mecs qui sont incapables de mettre de l'intensité deux fois de suite en trois jours ? #FCGBSMC#Girondins — David V. (@DaeranVenris) January 16, 2018

De part et d'autre, les remplaçants n'apportaient pas la fraîcheur et la vivacité escomptée. Et il aura fallu attendre la 81 ème (!) pour voir la première frappe cadrée de la seconde période, par Kamano. Sur les cinq derniers matchs de Ligue 1, les Bordelais n'ont inscrit qu'un seul but...

Paul Baysse a fini par craquer... © AFP - AFP

Et, pire, ils allaient trouver le moyen de perdre la rencontre, sur un penalty litigieux. Avant que Ronny Rodelin ne double la mise, du milieu de terrain, alors que Benoît Costil était monté sur un ultime coup franc.

La fiche du match

Girondins de Bordeaux 0-2 Stade Malherbe de Caen

A Bordeaux, stade Matmut Atlantique

14 368 spectateurs

Arbitre : M. Jochem

Buts : Santini (89e, sp), Rodelin (90+4e) pour Caen

Avertissements : De Préville (2e), Toulalan (8e), Youssouf (85e) pour Bordeaux, Stavitski (24e), Bessat (31e), Guilbert (55e), Djiku (66e), Sankoh (82e) pour Caen

Exclusion : Baysse (88e), pour Bordeaux

Bordeaux : Costil - Sabaly, Koundé, Baysse, Poundjé (Youssouf (83e) - Toulalan (cap), Lerager, Meïté (Sankharé, 58e) - De Préville (Kamano, 66e), Malcom, Laborde

Caen : Samba - Guilbert, Djiku, Da Silva, Bassat- Sankoh, Aït Bennasser (Delaplace, 46e), Féret (cap), Rodelin- Stavitski (Bazile, 70e), Santini