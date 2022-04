Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Cela faisait presqu'un an que l'équipe n'avait pas réussi un clean sheet

Comme quoi tout peut arriver aux Girondins de Bordeaux cette saison. Ils ont terminé pour la première fois de la saison un match sans encaisser de but à Lille (0-0). Ce qu'on appelle dans le jargon un clean sheet. Un véritable exploit pour la plus mauvaise défense de la Ligue 1 et de très loin cette saison.

Quelques chiffres pour illustrer ça. Cela faisait tout simplement presqu'un an que les Bordelais n'avaient pas réussi cette performance. Précisément, 324 jours. La dernière fois, c'était en fin de saison dernière face à Lens le 16 mai 2021. Depuis, les Girondins de Bordeaux avaient disputé 30 matchs sans être capable de garder leur cage inviolée. Pendant toute cette période, ils ont encaissé 71 buts. Ce qui fait une moyenne de 2.4 buts encaissés par match. Autant vous dire que cela explique un peu leur 20e place aujourd'hui. Mais bon, ils l'ont fait à Lille alors pourquoi pas le refaire d'ici la fin de saison.

Et ils l'ont fait avec Gaëtan Poussin et à 10 contre 11 une bonne partie de la rencontre, c'est tout le paradoxe dans cette histoire. David Guion a en effet préféré le jeune gardien bordelais plutôt que l'habituel titulaire Benoit Costil. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux affirme que c'est un choix sportif mais il y a sûrement un peu de politique derrière cela après les incidents entre le gardien international et certains supporters lors du dernier match à domicile. En faisant ce choix le club s'est acheté une sorte de paix social. Costil est toujours dans le groupe mais il ne joue pas. En plus, le pari a finalement été gagnant avec un match XXL de Gaëtan Poussin à Lille et le premier clean sheet de la saison. Du coup, il n'est pas sûr de revoir Benoit Costil sous le maillot bordelais d'ici la fin de son contrat en juin.