Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Cette équipe a de plus en plus une tête de relégué

Bons derniers de Ligue 1 depuis quatre journées, les Girondins commencent à avoir sérieusement une bonne tête de relégué. La relégation est aujourd'hui une menace bien réelle pour le club même si pendant longtemps beaucoup ont voulu se le cacher. Déjà, il y a le niveau sportif de cette équipe. Quand on voit la prestation contre Troyes le week-end dernier, les Marine et Blanc sont à leur place. Ils font aujourd'hui partie des trois équipes les plus faibles du championnat avec Lorient et Metz.

à lire aussi Ligue 1 : trois signaux inquiétants pour le maintien des Girondins de Bordeaux

Et puis, il y a les signes du destin. Ces petits détails qui vous font dire que décidément rien n'ira dans votre sens cette saison. Nouvel épisode ce week-end avec le penalty inscrit contre son camp par Gaëtan Poussin. Parti du bon côté, le gardien bordelais a ralenti le ballon avant de le laisser filer quelques centimètres derrière la ligne. Cela rappelle le but gag concédé face à Monaco. Vous ajoutez à tout ça un arbitrage pas souvent favorable cette saison comme face à Troyes et là vous avez en effet une bonne tête de relégué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Enfin, il ne reste plus vraiment de levier pour la direction car elle a changé presque tous les joueurs au fur et à mesure de la saison puis d'entraîneur il y a quelques semaines. La révolte ne peut donc venir que des joueurs eux-mêmes sur cette fin de saison. Il faut espérer que quelques leaders comme Josuha Guilavogui ou Benoit Costil prennent les choses en main et mènent une véritable opération commando avec le reste du groupe derrière eux. Cela apparaît comme la dernière des dernières solutions.