Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : chasser le nuage face à Metz

Battus dimanche dernier à Nice, éliminés de la coupe de France à Angers mercredi, les Girondins doivent réagir ce samedi (20h) face à Metz au Matmut Atlantique. Toujours à la lutte pour une place européenne, Bordeaux va devoir digérer le premier contretemps d'une année 2017 jusque là réussie.

Deux défaites de rang, ça n'était plus arrivé aux Girondins depuis début décembre et un double couac à la maison face à Lille (0-1) puis Monaco (0-4). Un manque de réalisme à Nice, un manque de mordant à Angers. En quatre jours, Bordeaux a perdu deux fois. Et on a hâte de voir comment il va réagir.

Mercredi soir à Angers, dans les couloirs du stade Raymond Kopa, Cédric Carrasso, par voie médiatique, appelait à une réaction rapide. Le gardien sachant mieux qu'un autre que le moindre grain de sable pour dérégler une équipe encore perfectible niveau maîtrise et maturité. Il ne reste que sept matches à jouer et le faux pas peut être rédhibitoire.

Mettre la pression sur l'OM et Saint-Etienne

Face à Metz, le seul objectif sera d'ajouter trois points à un compteur qui tourne bien depuis le début d'année. Rien d'impossible contre des Lorrains qui ont pris leurs distances avec la zone rouge mais aussi récemment quelques raclées à Monaco, Lyon et pas plus tard que mercredi, en match en retard, face à ces mêmes Lyonnais (0-3).

Jocelyn Gourvennec sait que son équipe n'a pas beaucoup de jokers dans la course à l'Europe. © Maxppp - MaxPPP

L'ombre d'un doute peut-il traverser les esprits bordelais ? Sans doute pas car, malgré ces deux revers, l'équipe de Jocelyn Gourvennec a existé, rivalisé et s'est créé des occasions franches. Mais dans une fin de saison où chaque point risque de compter, elle ne doit pas laisser passer l'occasion de remettre la pression sur ses rivaux Marseille et St Etienne. D'autant qu'ils ne joueront que demain, respectivement à Toulouse et face à Nantes.