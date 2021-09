Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : composez le Onze de vos rêves pour les 140 ans du club

Dugarry, Lizarazu et Zidane ont tous trois joué avec les Girondins de Bordeaux.

Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Pauleta, Dominique Dropsy ou encore René Gallice : tout au long de leur histoire, les Girondins de Bordeaux ont compté dans leurs rangs des joueurs devenus mythiques pour les amoureux des Marine et Blanc et au-delà. Cette année 2021 marque les 140 ans du club bordelais. Pour fêter l'événement, France Bleu Gironde vous propose de faire votre choix parmi une sélection de gardiens, d'attaquants, de défenseurs, de milieux de terrain qui ont marqué l'histoire du club. Composez le Onze de vos rêves et nous publierons la liste des joueurs favoris des supporters des Girondins de Bordeaux.

En cliquant dans notre jeu ci-dessous, choisissez, chez les gardiens, entre Ulrich Ramé, Dominique Dropsy, Christian Montes, Christian Delachet ou Philippe Bergeroo. Pour les défenseurs, vous avez le choix entre Zoran Vujovic, Marius Trésor, Matthieu Chalmé, Bixente Lizarazu, Guy Calleja, Marc Planus, Gernot Rohr, Henrique, Benoît Tremoulinas ou François Grenet. Quel milieu de terrain ? René Gallice, Alain Giresse, Jean Tigana, Zinédine Zidane, Johan Micoud, Yoann Gourcuff, Rio Mavuba et Philippe Lucas. Quel attaquant ? Pauleta, Jean-Pierre Papin, Zlato Vujovic, Bernard Lacombe, Fernando Cavenaghi, Christophe Dugarry, Marouane Chamakh et Edouard Kargu.