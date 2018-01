Les Girondins ont su casser leur spirale de défaites le week-end dernier à Troyes. Il leur faudra enchaîner dès ce mardi au Matmut Atantique, face à un adversaire, le Stade Malherbe de Caen, qui ne va pas fort non plus. Sous peine de replonger dans la crise.

Bordeaux, France

C'était le 28 septembre dernier. Il n'y a pas si longtemps donc, mais une éternité à l'échelle de la saison des Girondins de Bordeaux. Ce fameux 28 septembre, au Matmut Atlantique, ils battaient Guingamp (3-1) et enchaînaient une deuxième victoire consécutive, après celle acquise à Toulouse, et prenaient la 3e place de Ligue 1. Depuis, ils n'ont jamais été capables de remporter deux matchs de suite.

Ils seraient pourtant bien inspirés de le refaire ce mardi. Parce que la victoire à Troyes le week-end dernier, leur a donné un peu d'air au classement. Ils ont désormais quatre points d'avance sur le 18e et barragiste, Angers. Mais c'est tout le paradoxe de cette Ligue 1, où l'on peut se permettre d'avoir un oeil en haut et un autre en bas. Une victoire au Matmut, leur permettrait non seulement de dépasser Caen, leur adversaire du soir. Mais, aussi, pourquoi pas, de basculer dans la première partie de tableau.

Gaëtan Laborde a amené toute sa combativité pour son retour de blessure. © AFP - AFP

En tout cas, plus que trois points, les Girondins semblent avoir retrouvé, avec la victoire dans l'Aube, certaines vertus, avec le caractère qui leur avait fait défaut, symbolisé par la nouvelle recrue Paul Baysse, et le retour de blessure de Gaëtan Laborde. Ils ont été plus solides défensivement, pratiquant un jeu plus restrictif, avec peu de possession, et basé sur des contres. C'est d'ailleurs sur l'un d'entre eux, que Laborde, servi par Malcom, a inscrit le seul but du match. "_Après une mauvaise série, on cherche d'abord à se rassurer défensivement_, explique Jocelyn Gourvennec. Après on peut s'attendre à ce que Caen ne vienne pas nous chercher non plus. C'est plutôt nous qui allons avoir l’initiative".

Caen ça va pas fort...

Ce match face à Caen va en tout cas rappeler des souvenirs pas si lointains à Jocelyn Gourvenenc, puisque les deux équipes se sont croisées il y a moins de deux mois. Le 25 novembre dernier, Caen avait dominé Bordeaux 1-0, sur un but du Croate Ivan Santini. Depuis, les Normands n'ont plus gagné en Ligue 1, avec quatre défaites et deux matchs nuls. Et eux, qui étaient l'une des bonnes surprises de la saisons, ont glissé à la 12e place de Ligue 1, après leur défaite à Lille samedi (1-0). Défaite où ils ont en plus perdu deux titulaires indiscutables, le gardien Rémy Vecoutre, expulsé, et le latéral Adama Mbengue, blessé.

Les Girondins risquent en plus d'évoluer dans une ambiance particulière. L'une des tribunes, le Virage Sud, siège des plus fidèles supporters, sera fermée, sanctionné d'un huis clos partiel par la Ligue de football professionnel après l'utilisation de fumigènes contre Marseille. La dernière fois que les Girondins avaient été sanctionnés de la sorte, remonte au 20 avril 2014. Et, pour la petite histoire, les Bordelais s'étaient imposés (5-1) contre Guingamp entraîné par... Jocelyn Gourvennec.

Avec Malcom, les mêmes qu'à Troyes ?

Les Bordelais fêtent le but de Gaëtan Laborde à Troyes. Les mêmes pourraient débuter mardi. © AFP - AFP

Un entraîneur qui pourrait être tenté de reconduire l'équipe qui l'a satisfait à Troyes, notamment défensivement. Une équipe que l'on aurait eu peine à imaginer en début de saison. Ainsi, on devrait de nouveau voir la paire en défense centrale composée de la recrue Paul Baysse et du jeune Jules Koundé (19 ans), Jérémy Toulalan en milieu de terrain, et Gaëtan Laborde en pointe. Si les rumeurs enflent concernant un éventuel départ de Malcom, le Brésilien est dans le groupe. Contrairement à deux des recrues de l'été, Jonathan Cafu et Vukasin Jovanovic.