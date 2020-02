Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : contre l'OM, un match nul "mérité" et quelques regrets

Les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille n'étaient pas mécontents ce dimanche soir de se quitter sur un match nul (0-0). Même si côté bordelais, on nourrissait quelques regrets après un but annulé.

Bordeaux, France

Le but de Pablo à la 41e minute, annulé après un très long moment de flottement et de consultation de la vidéo, n'a pas été entièrement digéré par les Girondins de Bordeaux. "Un match qu'on aurait pu gagner, c'est un but refusé un peu sévèrement" juge le capitaine Benoît Costil, auteur d'une prestation remarquée dans les cages bordelaises. "On n'en veut pas du tout à Monsieur Buquet" précise-t-il"maintenant il faut siffler toutes les mains mais bon...s'ils mettent cinq minutes devant une télé dans un bus, c'est que même eux ne sont pas sûrs."

Des gardiens au sommet et quelques regrets

Quelques regrets côté girondin, nourris par une fin de première période où ils ont manqué marquer par deux fois : le VAR a annulé le premier but, Steve Mandanda s'est joliment interposé ensuite devant Rémi Oudin. Mais le gardien marseillais, sauvé en seconde période par sa transversale sur un tir puissant de Basic, n'a pas été le seul à se montrer impérial dans son rôle de dernier rempart. Benoît Costil a réalisé plusieurs belles parades, particulièrement en fin de match, lorsque les Girondins reculaient et subissaient les assauts marseillais.

Laurent Koscielny : "C'était important pour les supporters" Copier

Pour Laurent Koscielny, le contrat est rempli : la série d'invincibilité continue et les Girondins, eux, progressent. "C'est un bon point, ça donne de la confiance à l'équipe, je pense que les mecs sont contents de leur prestation, de ce qu'on a produit, de ce qu'on a donné, sur les efforts qu'on a fait."

Le match nul n'est pas immérité pour les Marseillais - Jimmy Briand

"Un bon point" aussi pour Jimmy Briand, qui ne regrette pas le manque d'ambition des Girondins de Bordeaux dans les dernières minutes. "A la fin, le public a peut-être été un peu impatient mais quand on ne gagne pas, il faut savoir ne pas perdre" ajoute l'attaquant en référence aux sifflets venus des tribunes en toute fin de match, alors que les Bordelais faisaient tourner le ballon sans tenter d'attaquer. Satisfaits d'avoir accroché un "gros" du championnat, les Girondins de Bordeaux devront bonifier ce point lors des deux déplacements de la semaine, à Brest et Metz, deux équipes moins bien classées.