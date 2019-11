Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : contre Nantes, un derby à gagner "pour la confiance"

Bordeaux, France

Deux courtes défaites (0-1) sans but marqué, contre Saint-Etienne et le PSG. En Ligue 1, à domicile, la série en cours des Girondins de Bordeaux n'a pas de quoi effrayer les visiteurs nantais, bien placés au classement et qui viennent d'étriller le Paris FC 8-0 en Coupe de la Ligue, un record. "On doit avoir l'ambition d'être meilleurs qu'eux, car c'est une équipe plus forte que nous" admet l'entraîneur girondin Paulo Sousa. Qui attend de ses joueurs qu'ils se comportent en guerriers, derby ou pas.

On doit penser chaque match comme un derby, à domicile et à l'extérieur - Paulo Sousa

Quatre points seulement séparent les Canaris des Girondins. "Mentalement, c'est un plus d'être proche des premières places" affirme Paulo Sousa. Une victoire contre Nantes permettrait à Bordeaux de rester dans le wagon de tête et de retrouver "de la confiance (...) dans une saison, il y a des cycles positifs mais aussi des cycles négatifs" poursuit l'entraîneur. "On vise toujours le positif."

Un derby sans bruit ?

Après la victoire ce mardi en Coupe de la Ligue contre Dijon (2-0), Laurent Koscielny et Nicolas De Préville sont sortis du bois pour souligner combien l'ambiance morose dans les tribunes pèse sur les joueurs. Ils ne sont pas les premiers, le coach Paulo Sousa avait déjà déclaré espérer une résolution rapide du conflit opposant le plus important des groupes de supporters et la direction des Girondins de Bordeaux. Cela fait plusieurs matchs à domicile que les Ultramarines encouragent au compte-gouttes leur équipe. Sans eux, le Matmut Atlantique sonne creux.

Les Ultramarines visent particulièrement le président délégué du club Frédéric Longuépée et le responsable marketing et billetterie Anthony Thiodet, dont ils réclament les démissions. Ils leur reprochent de faire passer l'intérêt commercial avant le projet sportif.

Yacine Adli blessé à l'adducteur

Sorti en boitillant lors de la seconde mi-temps face à Dijon en Coupe de la Ligue, Yacine Adli, qui réalise un bon début de saison en Ligue 1 (4 titularisations, 2 buts, 1 passe décisive), souffre d'une élongation du long adducteur gauche. Le club n'a pas précisé sa durée d'indisponibilité. Il ne devrait pas être remis contre Dijon, tout comme Sabaly, en reprise.