Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Costil, un retour attendu dans le marasme actuel

C'est l'une des rares bonnes nouvelles de ces derniers jours aux Girondins, Benoit Costil devrait faire son retour sur les terrains. Même si un homme ne peut pas tout changer, personne ne crachera sur son retour. Absent des terrains depuis deux mois en raison d'une blessure au mollet, le gardien international est attendu face à Montpellier dimanche au Matmut Atlantique.

Un retour qui tombe à point nommé puisque son remplaçant Gaëtan Poussin est suspendu pour cette rencontre. Un retour qui ne peut faire que du bien aux Girondins. Déjà sur le terrain puisque Benoit Costil réalisait jusqu'à sa blessure une saison plus que correcte. Lors de la première partie de saison, il a notamment empêché le navire bordelais de sombrer à plusieurs reprises. On peut se demander où en serait les Girondins aujourd'hui sans ses prestations des six premiers mois. En dehors du terrain, Benoit Costil reste un joueur d'expérience respecté et écouté dans le vestiaire bordelais.

Reste à savoir dans quel état d'esprit sera Benoit Costil car il en a un peu vu de toutes les couleurs depuis deux ans entre le retrait du brassard la saison dernière, les critiques de sa direction cette saison et enfin la mise à l'écart de son ami, Laurent Koscielny, en janvier. Ces derniers mois, il avait pris du recul dans son rôle de leader. Il se concentrait uniquement sur ses performances personnelles et ne souhaitait plus s'éparpiller à droite à gauche lui qui a souvent passé beaucoup de temps à défendre le club par le passé. Il devrait rester dans cette lignée jusqu'à la fin de la saison et de son contrat qui prendra fin en juin prochain.