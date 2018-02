Moribonde fin décembre, l'équipe girondine a profité d'un début d'année prolifique pour revenir dans la course à la Ligue Europa. Dimanche à Marseille, elle passera un test qui en dira plus sur ses dispositions du moment.

Quinze points sur dix-huit, un changement d'entraîneur, un regain de détermination et le retour de la baraka : Bordeaux entame l'année 2018 de la meilleure des manières.

Après le penalty imaginaire face à Lyon, après le coup franc strasbourgeois sur la barre, les coéquipiers de Benoit Costil ont su mettre à profit l'incroyable raté de l'Amiénois Fofana, alors que le score était de 0-0, pour aller chercher samedi un quatrième succès de rang. "2-0 à la mi-temps, c'était un peu flatteur" avoue le gardien qui sait bien qu'en fin de saison, tout le monde aura oublié le scénario pour ne retenir que les trois points de la victoire.

Si elle a laissé filer, et sans doute pour de bon, le quatuor de tête, l'équipe girondine peut raisonnablement viser la cinquième place, qualificative pour la "petite" coupe d'Europe.

Otavio et Bordeaux iront au Vélodrome avec des intentions. © Maxppp - Maxppp

Dimanche, les Bordelais passeront au révélateur marseillais. Un OM freiné vendredi à Saint-Etienne (2-2), un OM qui a perdu Steve Mandanda, un OM qui aura joué trois jours plus tôt face à Braga en Ligue Europa, mais un OM qui n'a plus perdu depuis mi-décembre toutes compétitions confondues (8v, 2n) et chez qui les Girondins se rendront sans pression.

"Sans pression je ne sais pas, nuance Benoit Costil, mais on y va dans des conditions bien meilleures qu'il y a cinq ou six matches. On sait que ce sera difficile face à une très grosse équipe qui est sur une dynamique importante mais on ne va pas y aller pour perdre."

Benoit Costil : "On va essayer de faire un résultat" Copier

Tout point pris au Vélodrome validerait un début 2018 encourageant à défaut d'être maîtrisé. Gustavo Poyet va trouver dans le dernier quart d'heure raté un axe idéal de travail cette semaine. Depuis son arrivée, le technicien uruguayen n'a rien connu d'autre que la victoire. S'il est toujours invaincu dimanche soir, alors on pourra dire que son Bordeaux est de nouveau dans le coup.