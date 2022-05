Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : David Guion, un pari déjà raté ?

Il n'y arrive pas ! Comme son équipe, David Guion patauge. L'entraîneur des Girondins de Bordeaux est même en train de faire pire que son prédécesseur Vladimir Petkovic. C'est dire. Arrivée mi-février pour mener l'opération maintien, l'ancien entraîneur du Stade de Reims n'a absolument rien résolu aux problèmes de cette équipe bordelais.

Son bilan est plus que famélique avec une victoire en 11 matchs pour quatre nuls et six défaites. Il est tout simplement aujourd'hui le pire coach de l'histoire des Girondins de Bordeaux avec 0.64 points de moyenne par match. Réputé pour son style défensif, David Guion fait juste un tout petit peu mieux que Vladimir Petkovic dans ce secteur de jeu avec 2.2 buts encaissés par match contre 2.6 pour le Suisse. Mais ça reste beaucoup trop pour espérer se maintenir en Ligue 1. Lui aussi a pris des valises comme à Lyon et Nantes. Aujourd'hui, ce pari de la direction apparaît déjà comme raté alors que les Girondins filent vers la Ligue 2.

Pourtant, David Guion cherche des solutions et se veut combatif. Il a répété le week-end dernier qu'il croyait encore au maintien. Il essaie de faire bouger les choses, il multiplie les changements de joueurs ou de systèmes. La semaine dernière, il a réuni son équipe pendant plus de 2h afin de remobiliser les troupes et de ne pas lâcher malgré l'enchaînement des défaites. David Guion affirme aussi que ça travaille bien à l'entraînement malheureusement cela ne se traduit absolument pas en match. A titre personnel, son avenir reste flou. En cas de maintien, il est prévu que son contrat soit automatiquement prolongé. Dans le cas contraire, on ne sait pas ce que la direction a prévu de faire avec lui pour la saison prochaine.