Ligue 1 : pourquoi Bordeaux a la pire défense du championnat ? Décryptage des 50 buts encaissés

Les Girondins de Bordeaux sont relégables et en grande difficulté après la claque reçue à Rennes (0-6). Leur point faible est indéniablement leur défense friable : 50 buts encaissés en 21 matches. Des erreurs individuelles et un manque de concentration sont souvent pointés. Qu'en est-il vraiment ?

Avec 50 buts concédés pour 21 matches, Bordeaux a la deuxième plus mauvaise défense des cinq grands championnats européens. C'est un fait. Seule l'équipe allemande de Greuther Fürth, en Bundesliga, a encaissé plus de buts (51) à ce stade. La statistique est alléchante, et elle permet aussi d'annihiler toute réflexion. Le contexte est-il le même ? Certainement pas. Les équipes affrontées ? Le style du championnat ? Non plus. "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme", écrivait Rabelais. Alors il faut prendre le temps de l'analyse et décrypter pour comprendre les Girondins de Bordeaux en sont là et pourquoi ils n'ont toujours pas terminé un match en gardant leur cage inviolée.

France Bleu Gironde a pris ce temps et a revu les 50 buts concédés cette saison par les Marine et Blanc. Dans une interview accordée à Sud-Ouest, Gérard Lopez faisait mention de plusieurs raisons : des manques individuels, les coups de pied arrêtés, une incapacité à tenir quand l'équipe est dominée. Qu'en est-il vraiment ?

Des erreurs individuelles ou une équipe disloquée ?

Parmi les raisons régulièrement invoquées par Vladimir Petkovic pour expliquer les défaites, il y a les erreurs individuelles - sans jamais nommer qui que ce soit. En conférence de presse, la semaine dernière, lui et l'ailier Rémi Oudin estimaient de concert que l'équipe avait progressé depuis le début de la saison. Pourtant, les erreurs individuelles ne s'estompent pas. Pour l'instant, le technicien bosnien ne semble pas avoir trouvé la solution, ni les leviers pour colmater les brèches.

Tous les joueurs sur le terrain ont un rôle défensif à assumer, de Hwang à Costil. J'ai malheureusement l'impression que c'est ce qui manque - Frédéric Roux, ancien gardien des Girondins de Bordeaux

De la 4è journée, avec le pénalty évitable concédé par Koscielny face à Nice, à la perte de balle de Gregersen qui permet le 3-0 pour Rennes ce week-end (21è journée) ; la communication et la déconcentration ponctuelle sont toujours les deux raisons de ces bévues. Si l'on prend uniquement les erreurs qui mènent directement à un but, on en compte 11 (Nice, Lens, Saint-Étienne, Monaco, Strasbourg x3, Lille x2, Marseille, Rennes). 11 buts sur 50 sont donc directement imputables à des bévues. Le reste doit être classé au rang des erreurs de placement, de marquage, de communication, ou à mettre au crédit d'un adversaire qui joue bien le coup ou qui inscrit un but somptueux.

Sur cette action, face au Losc, Benjamin André est étonnamment libre à 25 mètres du but de Costil. - Capture d'écran Ligue 1

Ces erreurs prouvent aussi que si l'équipe jouait en bloc, il y aurait un coéquipier pour compenser. "Tous les joueurs sur le terrain ont un rôle défensif à assumer, de Hwang à Costil. J'ai malheureusement l'impression que c'est ce qui manque", regrette Frédéric Roux, ancien gardien des Girondins (2000-2006). Ce n'est jamais le cas et c'est en cela que cet argument est réducteur. Une statistique appuie cela et elle porte sur le pressing exercé par les Girondins. Forcément, Bordeaux fait partie des équipes qui pressent le plus en Ligue 1 car elle subit beaucoup. En revanche, c'est un pressing vain et infructueux et, après Nantes, c'est l'équipe qui arrive le moins à récupérer le ballon après avoir harcelé le porteur du ballon (28,4%).

Les coups de pied arrêtés, un faux-problème

Là aussi, Gérard Lopez pointe un nombre de buts pris (14) sur coups de pied arrêtés trop important. À relativiser avec le fait qu'un tiers de ces buts sont des penalties (5) et que Benoît Costil - pourtant si efficace dans l'exercice - n'en a plus arrêté depuis la mi-octobre 2020. Sur toutes les autres statistiques (nombre de coups de pied arrêtés concédés, duels aériens perdus, etc.) Bordeaux est dans la moyenne de Ligue 1. Ces phases semblent regrouper toutes les lacunes bordelaises : manque de concentration, erreur individuelle, manque de communication et enfin d'envie de gagner le duel. Souvenons-nous du but de Germain (Montpellier) au premier poteau, de celui de Tchouaméni (Monaco), ou encore de ceux de Laporte (Lorient), Ekitike (Reims), Nguette (Metz), ou encore Denayer (Lyon). "Ça se travaille, peste Frédéric Roux. On a l'impression que les joueurs découvrent les tactiques adverses sur le terrain et se font surprendre facilement sur le positionnement et le marquage."

On a l'impression que les joueurs découvrent les tactiques adverses sur le terrain - Frédéric Roux

Ce problème est aussi à lier à des Girondins trop souvent dominés - et le président des Marine et Blanc le soulignait à juste titre - qui finissent par craquer. Sur certaines périodes qui peuvent durer de 10 à 20 minutes, l'équipe défend en reculant et est sous pression. C'est d'ailleurs celle qui concède le plus d'actions qui mènent à un but en Ligue 1 avec quatre par match, soit deux fois plus que la moyenne dans le championnat. Forcément, quand une équipe est dominée, elle fatigue et perd en concentration sur les coups de pied arrêtés.

Costil en baisse de régime ?

Dans le viseur depuis sa bourde qui coûte la défaite à domicile face à l'OM, Benoît Costil ne traverse pas la meilleure période de sa vie. "C'est paradoxal, il a quand même été rappelé en Équipe de France récemment", souligne Frédéric Roux. Même s'il a réaffirmé, avec beaucoup de dignité, qu'il se battrait jusqu'au bout pour que le club se sauve en fin de saison, il paraît beaucoup plus abattu que les années passées. Comment ne pas l'être ? Sur l'année civile 2021, il a encaissé 79 buts en championnat en 40 matches, soit presque 2 par rencontre. "Depuis le début de la saison, il a fait gagner plus de points qu'il n'en a fait perdre", analysait François Grenet, ancien latéral des Girondins de Bordeaux et consultant France Bleu Gironde, après la défaite face à l'OM.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il est souvent laissé à l'abandon par sa défense", pointe l'ancien gardien des Girondins de Bordeaux. Les statistiques le prouvent : Bordeaux est l'équipe qui a concédé le plus de tirs du championnat à ce stade du championnat (111 contre 98 pour la lanterne rouge, l'ASSE) et donc forcément, Benoît Costil est le troisième gardien à réaliser le plus grand nombre d'arrêts en Ligue 1. Une réponse a été apportée par la direction puisque Grégory Coupet a été nommé entraîneur des gardiens, ce lundi soir. L'ancien goal international de l'Olympique Lyonnais aura du travail pour remettre Benoît Costil à l'endroit, alors que son contrat court jusqu'en juin prochain.