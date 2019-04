Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : dernier frisson face à Lyon

Bordeaux, France

Bordeaux, tombé à la 14ème place après 2 revers à l'extérieur (St Etienne et Nîmes), n'aura d'autre objectif que de s'offrir une victoire de prestige au Matmut Atlantique où il a déjà battu Lille, St Etienne, Marseille et contraint le PSG au partage des points.

"Il y a tout pour faire un gros match, salive le défenseur Jules Koundé. Dans les rencontres qu'on a pu jouer contre les 'top' équipes, je pense qu'on a toujours su répondre présents. Je l'explique par ce surplus de motivation qui fait qu'on est plus performants." Manière également de reconnaître qu'avec un peu plus de constance dans l'investissement, Bordeaux aurait pu s'inviter dans le premier tiers du championnat.

Pour l'instant, aucune équipe du Top 5 n'a gagné à Bordeaux. © Maxppp - Maxppp

Jules Koundé : "Tout pour faire un gros match." Copier

Toujours en phase d'observation et d'apprentissage, Paulo Sousa évoque "un problème d'investissement individuel" car ses joueurs lui ont montré lors du dernier match face à l'OM (2-0) qu'ils étaient capables de hisser leur niveau d'agressivité, de détermination et d'envie.

Un Lyon apaisé

Pour le dernier match de gala de sa saison, Bordeaux, qui avait décroché le nul (1-1) à l'aller, n'a pas intérêt à être à côté de ses crampons car l'Olympique lyonnais arrive (re)lancé. Un OL qui a tangué au début du mois avec l'incertitude concernant le futur de Bruno Génésio, une élimination à domicile en demi-finale de la coupe de France et deux revers en championnat mais qui s'est remis à flot.

D'abord parce que son entraîneur a crevé l'abcès en annonçant son départ en fin de saison. Ensuite parce l'équipe a stoppé l'hémorragie en battant Angers (2-1) le weekend dernier.

Sportivement et économiquement, Lyon est dans l'obligation d'aller chercher un billet pour la Ligue des Champions. Mais derrière l'intouchable PSG, l'intrus lillois s'est glissé. En Gironde, l'OL vient donc chercher des points. Pour mettre la pression sur un rival nordiste qu'il recevra lors de la prochaine journée. Et prendre un peu de distance avec St Etienne et Marseille qui rêvent de l'éjecter du podium. Et qui, après leur défaite au Matmut Atlantique, espèrent que Bordeaux leur donnera cette fois ci un coup de main.

