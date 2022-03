Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Des sportifs ont pris les armes, j'y ai pensé" raconte Danylo Ignatenko

Loin du visage fermé et du regard dans le vide des semaines passées, Danylo Ignatenko est apparu souriant. Le milieu ukrainien des Girondins de Bordeaux a pris la parole pour la première fois ce vendredi depuis l'envahissement de son pays par la Russie, fin février. Lui qui est arrivé à ce mercato hivernal et qui aurait pu se retrouver, à quelques semaines près, au coeur du conflit. Sa famille, jusque-là bloquée en Ukraine, a été rapatriée par le club "grâce au président Gérard Lopez et le directeur sportif Admar Lopes".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si je pouvais aider mon pays, je l'aurais fait"

"J'ai des amis partout dans le pays, je connais bien toutes ces villes touchées par le conflit", indique Danylo Ignatenko. Et pour cause : il est né à Zaporijia, dont la centrale nucléaire est tombée aux mains des Russes. Il a joué à Donetsk, Marioupol et aussi Dniepr, des villes visées par des frappes. Interrogé sur ces sportifs - les boxeurs Oleksandr Usyk et Vasyl Lomachenko - qui ont rejoint l'armée ukrainienne, Ignatenko répond : "Je sais que certains sportifs ont pris les armes pour défendre le pays, bien sûr que j'y ai pensé. Si je pouvais aider mon pays, je l'aurais fait mais je sais que cette situation va durer et le mieux que je puisse faire, c'est de jouer."

Cette situation va durer et le mieux que je peux faire c'est de jouer - Danylo Ignatenko

Sa famille devait le rejoindre début mars, la guerre avait retardé son rapatriement. Gérard Lopez a visiblement fait jouer ses relations diplomatiques en Europe de l'Est et il aurait mis un avion à disposition, d'après nos confrères de l'Équipe, pour cela. Une initiative saluée par l'intéressé même si une partie de sa famille demeure là-bas : "J’ai encore mon père et ma grand-mère en Ukraine donc je suis inquiet."

Ma famille m'a dit que si je marquais, ils vont sortir dehors et courir de Bordeaux jusqu'à Paris, en criant ! - Danylo Ignatenko

"Je veux me focaliser sur le football maintenant"

Puis, après plusieurs questions sur le conflit en Ukraine, Danylo Ignatenko a voulu parler de football. "J’essaie de ne pas trop regarder les actualités et je veux me focaliser sur le football. Et, non, je n'ai pas pensé à casser mon prêt à Bordeaux pour retourner au pays", explique un brin agacé, le milieu de terrain. Lui qui est "de mieux en mieux", dixit son coach David Guion, et qui grappille du temps de jeu depuis son arrivée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le choc face au PSG, il le voit comme un match que "n'importe quel joueur rêve de jouer". Il a même fait part d'une anecdote concernant sa famille, s'il venait à marquer ce week-end : "Bien sûr, j'aimerais marquer mais pas qu'à Paris. Ma famille m'a dit que si je marquais, ils vont sortir dehors et courir de Bordeaux jusqu'à Paris, en criant ! Je ne sais pas si vous le savez, mais le 13 mars, ce dimanche, c'est mon anniversaire donc le meilleur cadeau c'est de jouer contre le PSG." Si seulement, les astres pouvaient l'entendre.