Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux enchaînent face à Dijon (1-0)

Bordeaux, France

Pour trouver trace de deux victoires girondines d'affilée en Ligue 1, il fallait remonter au mois de septembre quand Bordeaux avait gagné à Guingamp (1-3) avant de battre Lille (1-0). Après leur succès à Angers (0-1) mardi, les Bordelais ont récidivé. Sans la manière mais peu importe. Ils restent en embuscade dans la course à l'Europe à quatre points du 5ème, Strasbourg, leur prochain adversaire.

Merci Costil et Cornelius

Ceux qui s'attendaient à voir Bordeaux mordre dans ce match en ont été pour leurs frais. Bougés dans les duels, techniquement à la limite, les Bordelais sont incapables de garder le ballon. Dijon en profite. Abeid ne cadre pas une demi-volée en position idéale puis Tavarès, idéalement lancé à deux reprises en profondeur (28ème, 33ème), se heurte à un Costil impérial.

Suite au corner qui suit, le gardien relance sur Briand, fauché par Amalfitano. Carton rouge pour le milieu de terrain dijonnais (34ème). Bordeaux, incapable d'en profiter, rentre aux vestiaires sous les sifflets et sans s'être créé la moindre occasion. A la reprise, les Girondins accélèrent enfin. Un slalom de Kalu dans la surface, une reprise de Briand, un coup franc de Basic tout juste entré en jeu en compagnie de Cornelius et un sauvetage d'Allain sur une tête de son défenseur Yambéré. Ça chauffe mais ça ne rentre pas. Jusqu'à la 76ème minute et cette offrande de Kalu pour Cornelius (1-0). Pas joli mais tellement précieux.

Kamano dans le doute

Écarté pour le déplacement à Angers, l'attaquant était de retour dans le onze de départ. Placé derrière Briand dans un 4-2-3-1 qui se voulait offensif. Jamais dans le bon tempo, voire absent des débats, il est ensuite repositionné sur la gauche, son poste de prédilection.

Au sein d'une attaque girondine peu inspirée, Kamano souffre, rate des dribbles et des passes mais se met en évidence juste avant la pause avec une frappe contrée au dernier moment à la sortie d'un petit pont. Comme ses coéquipiers, il revient plus déterminé au retour des vestiaires et s'active dans son couloir. Sans plus de réussite. Il est remplacé par Cornelius peu après l'heure de jeu. Il est grand temps que sa situation, départ ou pas, s'éclaircisse.