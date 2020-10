Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Dijon pour un déclic

Lors de la séance ludique de jeudi matin, De Préville, Zerkane, Bakwa et les autres s'en sont donné à cœur joie devant le but. Avec une efficacité impressionnante. Des gestes qu'il faudra répéter dimanche pour aller enfin chercher un succès au Matmut Atlantique et y marquer un premier but.

"On sait que c'est un problème de confiance, assure Jean-Louis Gasset, donc on a travaillé beaucoup les duels et le travail devant le but pour donner cette confiance."

Le déclic, c'est ce qu'il manque à un groupe plutôt solide défensivement et qui est "sur la bonne voie" selon son entraîneur au vu du match face à Nice (0-0).

Loris Benito, le latéral gauche des Girondins de Bordeaux. © Maxppp - Maxppp

Loris Benito : "L'incertitude est plus en dehors du club que dans le club." Copier

Pas d'inquiétude non plus pour le défenseur international suisse Loris Benito même s'il faut vite un succès pour éviter l'enlisement. "On est encore tôt dans le championnat mais c'est vrai que beaucoup de matchs nuls de suite, ça ne nous fait pas avancer. Une victoire serait très importante pour garder le momentum. L'incertitude est plus en dehors du club que dans le club. Je vois un vestiaire serré, confiant et avec la volonté de travailler dur."

Jean-Louis Gasset a fait ses comptes et espère arriver à la mini-trêve avec un bilan de neuf points, synonyme selon lui de "peut mieux faire" mais suffisant pour poursuivre la construction de son équipe.

A LIRE AUSSI : Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : "Je dormirai mieux" assure Jean-Louis Gasset