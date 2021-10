Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : émission spéciale sur France Bleu Gironde pour les 140 ans du club

Malgré les 140 bougies, les Girondins de Bordeaux n'ont pas pris une ride. Le club, fondé le 1er octobre 1881, reste l'un des piliers du football français avec l'AS Saint-Étienne ou encore l'Olympique de Marseille. Le club au scapulaire est l'un des plus titrés avec six titres de champion de France, quatre Coupes de France et trois Coupes de la Ligue, même si son dernier titre remonte à 2013. De grands noms sont passés par la Gironde comme Alain Giresse, Jean Tigana, Marius Trésor, Zinédine Zidane ou encore Bixente Lizarazu. Ce vendredi soir entre 18h et 19h, France Bleu Gironde vous propose une émission spéciale en direct du château du Haillan, le centre d'entraînement du club, avec des invités exceptionnels.

18h-18h15 : la décennie 1980

Marius Trésor, "la Tour de contrôle" de la défense des Girondins de Bordeaux au début des années 1980. © Radio France - Yvan Plantey

Patrick Battiston est désormais directeur du centre de formation des Girondins de Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey

18h15-18h30 : les années 1990

François Grenet, champion avec Bordeaux en 1999. © Radio France - Yvan Plantey

Johan Micoud, l'élégant meneur de jeu des Girondins de Bordeaux. © Radio France - Yvan Plantey

18h30-18h45 : les années 2000

Matthieu Chalmé, champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009. © Radio France - Yvan Plantey