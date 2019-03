Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : enfin le sursaut face à Montpellier ?

A l'arrêt ou presque depuis le début de l'année, sans manageur depuis une semaine et l'éviction de Ricardo, Bordeaux reçoit Montpellier ce mardi (19h) avec l'obligation de montrer enfin un visage plus conquérant.

Prévu vendredi dernier et reporté suite à la venue à Bordeaux d'Emmanuel Macron, le match entre les Girondins et Montpellier a lieu ce mardi soir en clôture de la 27ème journée de Ligue 1. C'est le premier match de l'après Ricardo, évincé mardi dernier, et dont le nom du successeur se fait toujours attendre. C'est aussi un match capital pour une équipe en pleine dégringolade, 13ème et qui n'a gagné qu'une seule de ses six dernières rencontres de championnat.

Bedouet, intérimaire spécialisé

Pour la cinquième fois en 20 ans, Eric Bedouet est appelé à jouer les pompiers. Au service du club et sans aucune garantie sur son avenir une fois que le remplaçant de Ricardo sera dans la place. A 64 ans, il a trop roulé sa bosse pour ne pas connaître les règles du milieu. Et pour s'en émouvoir publiquement. Le préparateur physique de formation a eu une petite semaine pour digérer le départ du manageur brésilien dont il était proche, dont il a défendu le bilan. Et une petite semaine pour tenter de créer les conditions d'un sursaut.

"Il faut tout faire pour que ça se passe bien et on doit faire quelque chose contre Montpellier. Il faut absolument réagir, il faut que les joueurs aient cette volonté et cette rage, chez nous, de gagner. C'est une équipe qui n'est pas simple à manœuvrer mais à nous de montrer qu'on est capables de faire des choses bien."

Sauf que depuis janvier, Bordeaux est à l'arrêt. Une victoire en six matches de championnat et une élimination aux portes de la finale de la coupe de la Ligue. Suffisant pour plonger l'équipe, le club et les supporters dans une sorte de morosité, voir de résignation. Comme si tout le monde avait hâte de voir la saison se terminer pour passer à la suite.

Les joueurs ont la clé

"L'union sacrée ? Non, répond le jeune défenseur Jules Koundé. On est dans une situation compliquée, 13ème, loin de nos objectifs. On se remet tous en question dans ces moments là. On a eu des discussions, il y a besoin de faire plus. Ce qu'on propose en ce moment ce n'est pas suffisant pour obtenir de bons résultats. On est capables de faire de bonnes choses quand on met tous les ingrédients et ces derniers temps ce n'est pas forcément le cas."

A seulement 20 ans, le défenseur Jules Koundé va déjà connaître son 4ème entraîneur. © Radio France - Camille Huppenoire

En décidant de se séparer de Ricardo à quelques mois de la fin de son contrat, les nouveaux propriétaires américains ont décidé de trancher dans le vif. Là encore sans garanties. Car ce sont bien les joueurs, et eux seuls, qui décideront de ce qu'ils veulent faire de leur fin de saison.