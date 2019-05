Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : éviter le record face à Reims

L'équipe girondine, qui réalise une saison particulièrement médiocre, tentera ce samedi (21h) face au Stade de Reims de ne pas entrer dans l'histoire du club en devenant la première à concéder six défaites d'affilée.

Bordeaux, France

Au regard de la dynamique actuelle, les dirigeants doivent se dire que Bordeaux, 14ème du classement, a bien fait d'aligner quatre matches sans défaite entre début mars et début avril. Car depuis, les Girondins de Paulo Sousa ne répondent plus et il est temps pour eux que la saison se termine.

Battu (1-0) le weekend dernier à Lille, Bordeaux reste sur cinq défaites de rang. Une série catastrophique qu'il n'a "réalisé" que deux fois en 1955-56 puis en 1970-71.

5 - Bordeaux s’est incliné lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue disette dans l’élite depuis septembre-novembre 1970 (5 également). Vacances.#LOSCFCGBpic.twitter.com/kZPlWeY2DW — OptaJean (@OptaJean) May 12, 2019

Ce samedi face à un Stade de Reims qui n'a plus rien à jouer, les Bordelais auront à cœur de soigner la dernière sortie à domicile de leur saison et, par conséquent, d'éviter un sixième revers d'affilée. Ce qui n'est jamais arrivé à Bordeaux en 65 saisons de Ligue 1 !