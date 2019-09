Ligue 1 - Dix minutes ont suffi aux Girondins de Bordeaux pour battre Metz (2-0)

Les Girondins de Bordeaux retrouvaient ce samedi le Matmut Atlantique, pour une rencontre face au promu messin. En dix minutes, les Bordelais ont plié le match et malgré plusieurs occasions, Metz n'a jamais pu revenir (2-0).

On avait quitté les Girondins de Bordeaux sur un match nul encourageant à Lyon (1-1), avant la courte trêve internationale. Pour leur retour au Matmut Atlantique, les joueurs de Paulo Sousa se sont offert leur première victoire à domicile de la saison. Après dix minutes flamboyantes et deux buts marqués, les Girondins ont reculé mais ont tenu bon face aux Messins (2-0).

10 minutes...et plus grand-chose

Les Girondins de Bordeaux n'ont pas eu de retard à l'allumage. Il a suffi de sept minutes à Jimmy Briand pour ouvrir le score, profitant d'un mauvais renvoi messin pour inscrire son deuxième but de la saison, d'une reprise acrobatique. Nicolas De Préville l'imite quelques instants plus tard (9e, 2-0), lui aussi pour son deuxième but de la saison.

L'entame canon suffit à Bordeaux, qui ne cadre ensuite plus une frappe en première période.

Costil et la défense tiennent bon

La frappe de Samuel Kalu à la 75e minute aurait pu donner plus de marge à Bordeaux mais trouve la barre. La défense girondine de son côté ne cède pas malgré les alertes. Benoît Costil s'interpose, d'une belle parade, devant un Diallo remuant (69e). Précieux dans sa lecture des trajectoires, Laurent Koscielny a plusieurs fois coupé les attaques messines, qui se sont multipliées en seconde période.

Grâce à son début de match parfait, l'équipe de Paulo Sousa enchaîne un quatrième match sans défaite et effectue une belle remontée au classement. Metz attendra encore pour une victoire sur les Bordelais, qui restent invaincus depuis 12 matchs face aux Messins.