Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : Gérard Lopez, un homme dans l'œil du cyclone

Le propriétaire et président du club fait face à de très nombreuses critiques avec la très probable relégation des Marine et Blanc en Ligue 2.

Il est le premier responsable de la très probable descente des Girondins en Ligue 2. Gérard Lopez est aujourd'hui un homme dans l'œil du cyclone et ça souffle très fort autour du propriétaire et président du club ces dernières semaines. Comme l'a résumé une banderole des Ultras le week-end dernier, avoir sauvé le club il y a un an ne peut pas tout excuser.

Ainsi, aujourd'hui, les mêmes qu'il l'ont qualifié de sauveur du club seraient prêts avec le voir avec du goudron et des plumes. Il faut dire que Gérard Lopez y met du sien entre l'échec sportif retentissant et sa gestion au quotidien des Girondins. Il donne du grain à moudre à beaucoup de monde. Alors que l'ambiance est très fraîche au sein même du club, des partenaires commencent à sortir du bois pour lui demander des comptes. Ils ont rédigé une lettre et selon nos informations, celle-ci devrait se transformer en pétition. Une centaine de partenaires seraient prêts à la signer. Comme les Ultras, ils demandent notamment la nomination d'un président délégué. En revanche, pour l'instant, le patron des Girondins est épargné par les institutions que ce soit la mairie ou la Métropole.

Derrière cette agitation, il y a la question de l'avenir de Gérard Lopez. Même si l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois est propriétaire du club, il reste à la merci de ses créanciers. Les deux fonds d'investissement, Fortress et King Street, peuvent l'écarter en raison de cette relégation. Mais à l'instant T, ce ne serait pas la tendance. D'ailleurs depuis une dizaine de jours, Gérard Lopez multiplie les réunions avec eux pour boucler un plan d'affaires pour la L2 et donc garder la main. Pour l'instant, on reste optimiste dans l'entourage du président bordelais sur le fait de trouver un accord.